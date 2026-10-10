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Miguel Merentiel volvió a anotar con Boca Juniors en el empate frente a Instituto: mirá el video

El delantero uruguayo Miguel Merentiel continúa de racha y sumó un nuevo gol con Boca Juniors en el empate en su visita a Córdoba

10 de octubre de 2026 10:30 hs
TNT Sports

El delantero uruguayo Miguel Merentiel anotó un nuevo gol en Boca Juniors, en este oportunidad fue en el empate 2-2 ante Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura argentino, en su primera intervención en el encuentro ya que ingresó desde el banco de los suplentes.

Merentiel fue suplente e ingresó por el ecuatoriano Enner Valencia en el segundo tiempo y el uruguayo necesitó menos de un minuto para marcar su gol y establecer el 2-2 parcial, resultado que terminó siendo definitivo.

La Bestia ingresó a los 9:10 del segundo tiempo en la misma ventana donde primero entró Leandro Paredes -que salió instantes después por lesión- y su primera intervención en el encuentro fue suficiente para que el Xeneize recomponga la paridad en el marcador, luego de que Instituto volviera a ponerse en ventaja con el gol de Galván.

Nuevo gol de Miguel Merentiel en Boca Juniors

Tras una salida por abajo, la habilitación por parte de Lautaro Blanco encontró a Merentiel, que picó al vacío y venció en velocidad a Leonel Mosevich para quedar mano a mano con Marcos Ledesma. Ante la clara situación, el delantero uruguayo definió a la carrera y anotó a los 10:13 minutos, exactamente 63 segundos después de su entrada.

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Este es el segundo gol en tres fechas para Merentiel, que venía de convertir en la victoria 2-0 sobre San Lorenzo en el marco de la fecha 10, juego donde tambien logró sacar provecho de una gran asistencia por parte de Lautaro Blanco.

Miguel Merentiel

Miguel Merentiel

Boca Juniors empató 2-2 contra Instituto y aumentó su racha de partidos invictos a 17 de la mano de Rodolfo Arruabarrena, quién recibió la pésima noticia del desgarro de Leandro Paredes que se perderá el próximo martes el encuentro de ida ante Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana y está en duda para la revancha.

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