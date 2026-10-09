El enorme invicto de Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors que buscará mantener ante Instituto

Rodolfo Arruabarrena le cambió la cara y el funcionamiento a Boca Juniors desde que regresó al club durante el mes de julio, al punto que en este momento atraviesa una racha de 16 partidos invicto , que pretende sostener ante Instituto de Córdoba , y que pelea por cuatro títulos distintos con el Xeneize.

El desempeño colectivo del equipo, afianzado también por el rendimiento individual de los jugadores, coloca a Boca como gran candidato en todas las competencias.

En ese momento, el Xeneize está en semifinales de la Copa Sudamericana (enfrentará a Vasco Da Gama), en semifinales de la Copa Argentina (juega ante Banfield), está segundo en la tabla anual peleando por el título de liga y dentro de los clasificados a playoff del Torneo Clausura .

La última vez que el Xeneize conoció la derrota fue el pasado 26 de julio en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura, cuando perdió por 3-0 frente a Deportivo Riestra.

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Desde ahí en adelante, el equipo de Vasco dio un paso adelante y, aunque cosechó varios empates, se vio un cambio para mejor desde el funcionamiento e incluso teniendo adversidades: Tomas Aranda, el juvenil y una de las figuras del equipos, se fracturó la tibia semanas atrás y no regresará a las canchas hasta el 2027.

No obstante, Alan Velasco -que no jugará los próximos partidos por lesión- ingresó en su lugar y supo estar a la altura. Arruabarrena le devolvió una identidad de juego a Boca Juniors y se ve reflejado en el desempeño del elenco Xeneize dentro de la cancha.

Rodolfo Arruabarrena le cambió la cara a Boca Juniors

Si se observa la racha de partidos, es posible apreciar que Boca lleva 16 partidos sin perder e igualó la marca que Miguel Ángel Russo había establecido en la temporada 2020. Se desprende un total de nueve victorias y siete empates.

Sin dudas, hay un partido particular que fue clave para mantener esta racha y es el duelo de Copa Argentina frente a Racing: el Xeneize se encontraba al borde de la eliminación al estar 2-0 bajo en el marcador, pero los cambios del técnico fueron los que dieron en la tecla justa y la cabeza de Enner Valencia permitió que el equipo avanzara a la semifinal.

Boca Juniors enfrenta al líder de la zona

El cuadro de La Ribera enfrenta este viernes a Instituto de Córdoba, uno de los mejores equipos del Torneo Clausura ya que es el líder de su zona, y el Vasco planea modificar bastante el equipo titular pensando en la semifinal de la Copa Sudamericana que comienza la próxima semana.

El posible once es: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa.

El partido será a las 19:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.