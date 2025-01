"El mejor del mundo": el tremendo elogio para el Liverpool de Darwin Núñez en la previa de su partido por Liga de Campeones

London (United Kingdom), 18/01/2025.- Liverpool's Darwin Nunez (L) celebrates with head coach Arne Slot after the English Premier League match between Brentford FC and Liverpool FC, in London, Britain, 18 January 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/DANIE

Darwin Núñez recibe el abrazo del técnico de Liverpool, Arne Slot

FOTO: EFE