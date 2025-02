El picante comentario de José Mourinho a "la cabra" Mauro Icardi, que hizo recordar al romance de Wanda Nara con un excompañero del futbolista; mirá el video

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Mourinho (@josemourinho)

La victoria del Galatasaray (0-1) le otorga un total de 57 puntos en la Superliga, 8 por encima del Fenerbahçe, segundo en la clasificación.

Horas más tarde, Mauro Icardi, publicó en su instagram una imagen de un partido del Fenerbahçe con una posición del balón similar y las palabras "Mundial de Balonmano" y unos emoticonos de risa.

Agregó también un fotomontaje, difundido en redes en septiembre pasado tras una derrota del Fenerbahçe contra el Galatasaray, que muestra a Mourinho llorando con la leyenda 'The Crying One', en alusión a su mote 'The Special One' (El Especial).

Nuevo round Mourinho vs Icardi

Este miércoles, en la rueda de prensa previa al duelo de Europa League entre Anderletch y Fenerbahce, Mourinho volvió a echar leña al fuego y atacó a Icardi.

"Estoy seguro de que soy un 'Special One', no el 'Special One'. Con 25 años de carrera, con 26 títulos y no con un solo partido. Mi carrera no se define con un solo partido. Mi carrera es una carrera de 25 años. En relación a los comentarios y las publicaciones de Icardi... Icardi es un 'GOAT' (cabra) y me niego a comentar las palabras de una cabra. Es demasiado grande, no comento", dijo.

La denominación de GOAT (Greatest Of All Time por su sigla y cabra en inglés), es habitual para describir al 'Mejor de todos los tiempos'.

1709038263474.webp Wanda Nara y Mauro Icardi

Pero el dicho de Mourinho parece ser una ironía con respecto a los cuernos que tienen las cabras.

Las nuevas declaraciones del DT fueron pocos días después de que se confirmara que su expareja, Wanda Nara, le fue infiel a Icardi con el futbolista Keita Balde, excompañero del argentino en Inter de Milan.

"Tuve un romance con Wanda Nara", confesó días atrás el jugador senegalés. "Es cierto. Cometí el mayor error de mi vida. No culpo a Wanda. Es todo culpa mía. Lo que pasó entre Icardi y Wanda no tiene nada que ver conmigo. No los culpo. Pero la forma en que lo mencionaron es despiadada".