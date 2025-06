El premio que se llevó Giorgian de Arrascaeta tras su gol en el debut de Flamengo en el Mundial de Clubes y lo que dijo sobre la "final" ante Chelsea

El popular club de Rio de Janeiro se verá la cara con el Chelsea en el Lincoln Financial Field, hogar de los poderosos Philadelphia Eagles del football americano (NFL), donde este lunes derrotaron a uno de los clubes más laureados de África.

Flamengo's Uruguayan midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta reacts after scoring the opening goal during the FIFA Club World Cup 2025 Group D football match between Brazil's CR Flamengo and Tunis' Esperance Sportive de Tunis at the Lincoln Financial Field Festejo de Giorgian De Arrascaeta en el Mundial de Clubes Foto: AFP

"Dominamos muy bien el juego, tuvimos paciencia, porque el equipo de ellos estaba muy compacto en la parte de atrás", agregó el 10 en rueda de prensa, en la que participó al ser elegido el mejor jugador del encuentro.

"Sabíamos que tenían jugadores desequilibrantes, que podían hacer la diferencia, pero queríamos dominar el partido, dominar la pelota, y no dejar que ellos fueran protagonistas, que es a lo que están acostumbrados en su liga", apuntó.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 16: Giorgian de Arrascaeta #10 of CR Flamengo celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group D match between CR Flamengo and Esperance de Tunis at Lincoln Financial Field on June 16, 20 Festejo de Giorgian De Arrascaeta en el Mundial de Clubes Foto: AFP

De Arrascaeta también destacó el debut del internacional italiano Jorginho, quien se unió a la disciplina rojinegra hace semana y media tras finalizar su contrato con el Arsenal de Inglaterra.

"Tuvimos pocos días para entrenar juntos, pero un jugador de la calidad de él habla por sí solo. Se va a acoplar muy bien a nuestro equipo, jugadores de esa calidad se adaptan naturalmente", afirmó.

Jorginho, nacido en Brasil pero naturalizado italiano, afirmó haberse sentido "muy bien" en su debut, aunque aseguró que todavía tiene más por brindarle al equipo.

"Hay mucho que trabajar y necesito adaptarme cada vez más. Pero estoy muy contento con mi primer partido y me he sentido muy cómodo. Desde luego, todo lo que ocurra no depende solo de mí, sino de la buena disposición de mis compañeros para acogerme", dijo a la televisión brasileña Globo.

Con base en AFP