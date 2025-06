El gol de Giorgian De Arrascaeta para el triunfo de Flamengo en la casa de Rocky; fue el segundo uruguayo en marcar en el Mundial de Clubes en una jugada con Guille Varela

Muy poco del conjunto tunecino, del que se esperaba más en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, la casa del popular personaje cinematográfico Rocky Balboa.

A diferencia de las películas del boxeador, este lunes hubo pocos intercambios de golpes sobre el césped.

El cartel del partido ya no levantaba pasiones, pero lo cierto es que se enfrentaron uno de los mejores equipos de Sudamérica contra uno de los mejores de África.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 16: Giorgian de Arrascaeta #10 of CR Flamengo celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group D match between CR Flamengo and Esperance de Tunis at Lincoln Financial Field on June 16, 20

Festejo de Giorgian De Arrascaeta en el Mundial de Clubes

Foto: AFP