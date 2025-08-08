El uruguayo Leandro Cabrera participó del emotivo homenaje a Dani Jarque, el capitán de Espanyol fallecido hace 16 años

El homenaje de Espanyol a Dani Jarque con el uruguayo Leandro Cabrera, uno de sus capitanes

Espanyol rindió homenaje este viernes a Dani Jarque , capitán del primer equipo fallecido en 2009, hace 16 años, con una ofrenda floral en la estatua en honor al futbolista en la puerta 21, el número de su dorsal, del RCDE Stadium, en las afueras de Barcelona.

Los futbolistas y el cuerpo técnico del primer equipo honraron así la memoria de Jarque antes de viajar hacia Inglaterra, donde esta noche disputan un amistoso contra Newcastle. Los cuatro capitanes, Javi Puado, Pol Lozano, Edu Expósito y el uruguayo Leandro Cabrera, depositaron flores en la estatua del central.

El acceso 21 del RCDE Stadium también se ha abierto para que los aficionados periquitos puedan rendir homenaje a su recordado y eterno capitán durante esta jornada, que recuerda uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de la entidad y, por ello, siempre muy emotiva.

#RCDE | Los jugadores del Espanyol ya han rendido homenaje a Dani Jarque.

El centrocampista blanquiazul Ramon Terrats pronunció unas emotivas palabras difundidas por las redes sociales de Magic Players, la agencia que representaba a Jarque, a la que además le unía un gran vínculo personal: "El 21, un número que con el tiempo dejó de ser sólo un dorsal. Hoy es especial e icónico".

Terrats apuntó que todos los futbolistas que han lucido el 21 lo han hecho "con respeto". "Porque el 21 no es cualquier número. Es herencia, un recuerdo, un gesto que habla sin palabras. Cuando un jugador se pone el 21, está contando una historia de un futbolista que dejó huella más allá del campo", añadió.

La muerte de Dani Jarque

Jarque falleció el 8 de agosto de 2009 en la localidad italiana de Coverciano, debido a un ataque al corazón. La noticia conmocionó tanto al espanyolismo como al resto del mundo del fútbol.

Inoblidable. Etern. Capità.



— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 8, 2025

En su honor, en el minuto 21 de cada partido, el número de su dorsal, la afición 'periquita' recuerda al capitán con una ovación.

