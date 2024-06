El futbolista Paul Pogba , de 31 años, realizó dramáticas declaraciones en una entrevista publicada por la cuenta Hietip Sports. "Estoy muerto. Paul Pogba ya no existe", expresó el jugador según el diario The Guardian Nigeria en partes de la entrevista aún no difundidas.

"Ya no sé quién soy. El fútbol era mi vida, mi pasión. Ahora parece que me he perdido. Me quitaron todo lo que construí en mi carrera profesional", señaló.