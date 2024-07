Eurocopa 2024: ¿A qué hora juegan España vs Alemania y Portugal vs Francia?

Pero Giroud, máximo goleador de la historia de los 'Bleus', ya no es titular y apenas a participado en esta Eurocopa, y 'Grizi' tampoco parece en su mejor forma, a imagen de lo que ha ofrecido el resto del equipo.

Por el bando contrario, Cristiano Ronaldo (39 años), que salió antes de tiempo de la final de 2016 por lesión, y el defensa Pepe (41) siguen siendo pilares del equipo entrenado ahora por el español Roberto Martínez.

Otro de los grandes atractivos en Hamburgo será ver, frente a frente, a Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

"Es un honor, todo el mundo sabe la admiración que tengo hacia él. He tenido la suerte de conocerle, de hablar con él. Seguimos en contacto y me da consejos. Es una leyenda del fútbol, pero esperamos por supuesto ganarle y pasar a semifinales", dijo el jueves el francés.

El capitán de los 'Bleus' volvió a utilizar su comparecencia ante la prensa para reiterar un mensaje político antes de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, el domingo.

"Más que nunca, hay que ir a votar. Es realmente urgente. No podemos dejar el país en las manos de esa gente, es realmente urgente. Vimos los resultados, es catastrófico", declaró en referencia a la victoria en la primera vuelta del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN).

Si Mbappé apenas ha destacado hasta ahora en el campeonato, con un solo gol anotado, tampoco está siendo por ahora el torneo de CR7, que aún no ha marcado y que en el partido de octavos falló un penal contra Eslovenia que pudo haber costado la eliminación a la Seleçao.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo (R) reacts after failing to score a penalty kick during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Portugal and Slovenia at the Frankfurt Arena in Frankfurt am Main on July 1, 2024. PATRICIA DE MELO MORE

Cristiano Ronaldo de Portugal, llora desconsoladamente tras marrar un penal en la Eurocopa 2024

