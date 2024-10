Felipe Melo, que festejó el triunfo de Nacional ante Peñarol y está en contacto con Alejandro Balbi, anunció cuándo se retirará

Conocido por su temperamento fuerte dentro del campo, muchas veces violento, Felipe Melo formó parte del plantel que el año pasado ganó la primera Copa Libertadores de América del 'Flu'. Desde entonces, ha perdido terreno en el once que dirige el exseleccionador brasileño Mano Menezes.

La presencia de Melo, que durante el torneo cumpliría 42 años, dependerá sin embargo de que el Fluminense renueve su vínculo, una decisión que será tomada en diciembre, al término de la actual liga brasileña, según ha dicho el presidente tricolor, Mário Bittencourt.

Eliminado de la Libertadores 2024 en cuartos de final, el 'Fluzão' centra su atención en no caer a la segunda división. Actualmente ocupa la posición 16, una por encima de la zona del descenso.

000-348t2ve-jpg..webp Walker y Felipe Melo Giuseppe Cacace / AFP

Uno de los capitanes del Fluminense, Melo defiende al elenco carioca desde 2022 tras haber pasado por equipos europeos como el Inter de Milán, la Juventus de Turín, la Fiorentina y el Galatasaray.

Con la selección de Brasil disputó el Mundial de Sudáfrica de 2010, en el que Países Bajos eliminó a los pentacampeones del mundo en cuartos.

Tras la cita mundialista, no volvió a ser convocado por la 'Seleção', con la que disputó 22 partidos y anotó dos goles.

Melo, quien actúa como central o volante de marca, espera convertirse en director técnico después de colgar los botines.

El vínculo con Nacional y los mensajes con Alejandro Balbi

Felipe Melo fue noticia días atrás al subir a sus redes un video (ver video) del gol de Federico Santander a Peñarol en el clásico que Nacional ganó en el Gran Parque Central, partido que el brasileño siguió y del que hizo otras publicaciones de los festejos tricolores.

felipe melo.jpg Felipe Melo y Alejandro Balbi

Además, el presidente tricolor Alejandro Balbi confirmó que se mantiene en contacto con el defensor y volante, y explicó cómo es su relación, la que comenzó a raíz de la recordada pelea de Peñarol vs Palmeiras en el Campeón del Siglo.

“Él había quedado con una requisitoria judicial en Uruguay y no había vuelto”, recordó a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

0016336806.webp Felipe Melo repartiendo piñas

“Algunos jugadores de Peñarol fueron procesados por aquella trifulca. El vicepresidente de Palmeiras, que es amigo mío, me pidió que le diera una mano a Felipe y se la di, como abogado. Lo representé a nivel de Fiscalía y por suerte no tuvo inconvenientes para venir a esa final”, repasó.

Balbi sigue en contacto con Felipe Melo, quien bromea sobre su pase a Nacional. “Sigo hablando con él y cada tanto nos mandamos mensajes. Siempre me dice: ‘Presi, a ver cuándo me llevas a jugar’. Yo le digo que está un poco grande, y él me dice que está jugando en Brasil”.