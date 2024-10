La durísima crítica de Marco Van Basten a Manuel Ugarte por su rendimiento en Manchester United

Manuel Ugarte tuvo su peor partido en su flamante club, Manchester United, el pasado domingo cuando perdieron 3-0 como locales en Old Trafford ante Tottenham Hotspur -en el que se lució el uruguayo Rodrigo Bentancur-, por la Premier League inglesa.

"Desbordado en su primer partido como titular en la Premier League. Debería haber detenido la carrera de Van de Ven para abrir el marcador, pero no mejoró a partir de ahí, lo que permitió al Tottenham tomar la iniciativa", dice uno de los medios ingleses, y le da como puntaje 3 sobre 10 (el peor de su equipo), criticó un medio inglés.

Pero a esas críticas, se sumó este martes el exgoleador holandés Marco Van Basten, campeón con Milan de Arrigo Sacchi en Italia, y de la Eurocopa con Holanda en 1988.

Las críticas de Marco Van Basten a Manuel Ugarte por su rendimiento en Manchester United

Marco Van Basten, no escatimó en palabras para expresar su descontento con la actuación del uruguayo. "¡Cincuenta millones de euros! ¿Cómo puede jugar así? Es una locura cuánto dinero gastan en jugadores que no son buenos, y él es uno de ellos", declaró el exfutbolista, dejando claro que, a su juicio, Ugarte no ha justificado su millonaria transferencia.

Y agregó: "Vi a un nuevo jugador caminando en Manchester United, Ugarte, ¡por 50 millones de euros! ¿Cómo es posible que este tipo esté allí?".

Van Basten continuó, criticando las decisiones de inversión de Ten Hag: "¡Es idiota cuánto ha decidido invertir en jugadores que ni siquiera son buenos!'.