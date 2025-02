La emoción de hinchas de Boca Juniors que se encontraron con Edinson Cavani en plena autopista y el "agite" del uruguayo; mirá el video

Boca Juniors mejoró la imagen después de caer ante Racing, se hizo fuerte en La Bombonera y consiguió su segundo triunfo en el torneo Apertura al derrotar por 2-0 a Independiente Rivadavia, este martes por la quinta fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

Con una actuación solvente y después de recibir algunos silbidos de sus hinchas, Boca firmó su segunda victoria en el Apertura ante el equipo mendocino con goles del uruguayo Miguel Merentiel (51), que reemplazó a última hora a su compatriota Edinson Cavani, que no estuvo a la orden por una molestia, y de Exequiel Zeballos (82).

20250202 Boca Juniors' Uruguayan forward #10 Edinson Cavani celebrates after scoring a goal during the Argentine Professional Football League 2025 Apertura Tournament match between Boca Juniors and Huracan at La Bombonera stadium in Buenos Aires on Februa

Edinson Cavani

Foto: Alejandro Pagni / AFP