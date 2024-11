La provocación de Deyverson a los hinchas de Flamengo: "Les agradecí la Copa Libertadores que me dieron en Montevideo"; mirá el video

Lo que dijo Deyverson de la provocación a los hinchas de Flamengo Lo que dijo Deyverson de la provocación a los hinchas de Flamengo

“No sé por qué me tratan así, dicen que soy malo, pero les agradezco mucho que me hayan dado la copa y les haya marcado un gol. Tiene que haber esta broma, esto es fútbol, se burlaron de mí por la Copa de Brasil y yo no respondí, me quedé callado, es una broma sana”, agregó el atacante, que el fin de semana perdió el título de la Copa de Brasil ante Flamengo.

Deyverson, entre los goles y las polémicas

Se ha hecho un nombre en el fútbol sudamericano por sus ocurrencias, algunas graciosas y otras polémicas, pero sobre todo por ser un delantero determinante. Artífice de la clasificación del Atlético Mineiro de Brasil a la final de la Copa Libertadores, el carismático Deyverson va por más.

Su última osadía por la Libertadores tuvo lugar frente a más de 80.000 espectadores que colmaron el estadio Monumental de Buenos Aires, donde el 'Galo' selló el boleto a su segunda final del torneo internacional al empatar sin goles y eliminar al River Plate de Marcelo Gallardo (global 3-0).

Atletico Mineiro's forward #09 Deyverson celebrates after scoring during the Copa Libertadores semi-final first leg football match between Brazil's Atletico Mineiro and Argentina's River Plate at the Arena MRV in Belo Horizonte, Brazil, on October 22, 202 Deyverson al pasar a la final de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro Foto: AFP

El pase permitirá que el club de Belo Horizonte luche por su segundo título copero -tras el obtenido por Ronaldinho Gaúcho en 2013- contra el Botafogo de Rio de Janeiro en la final brasileña que se disputará el 30 de noviembre en el mismo recinto deportivo de la capital argentina.

Cuando fue sustituido en el minuto 63, para permitir el ingreso del lateral Rubens, el atacante brasileño sacó tapones para los oídos de su pantalón corto, se los puso e hizo un gesto alusivo a Boca Juniors, archirrival de los 'millonarios' y de quien se ha declarado hincha.

La secuencia se hizo viral con rapidez en las redes sociales, donde algunos internautas aguardaban expectantes la nueva pillería del atacante de 33 años y cabello tinturado de rubio.

"Mejor tenerlo en tu equipo"

A lo largo de su carrera ha dejado escenas para la historia: cuando un árbitro lo rozó y él fingió una falta; actuaciones dignas del premio Oscar tras recibir entradas de los rivales, alguna con guiño de ojo incluido, y bailes provocadores.

"A Deyverson es mejor tenerlo en tu equipo. El tipo hará que lo odies si es tu rival", escribió un usuario de X el miércoles.

000_9TJ2L8.webp La emoción de Deyverson al final del partido AFP

Pero el '9' del Atlético Mineiro, que dirige el argentino Gabriel Milito, no solo da que hablar por sus actuaciones teatrales en el campo, también se ha ganado una reputación de futbolista determinante a base de goles.

Anotó dos de los tres tantos con los que los albinegros despacharon a River en Belo Horizonte, y asistió a Paulinho para que marcara el restante.

En cuartos, Deyverson firmó las dos anotaciones con las que eliminaron al Fluminense de Rio (global 2-1), campeón defensor de la Libertadores.

"Trabajo mucho todos los días para que las cosas salgan bien. Dios siempre apunta hacia mí, un tipo que muchas veces es cuestionado por su forma de ser", dijo entre lágrimas tras graduarse de héroe contra el 'Flu'.

Antes de que el destino lo cruzara en el camino del Atlético Mineiro, al que recién se unió en agosto, marcó las dianas definitivas que dieron al Palmeiras la liga brasileña de 2018 y la Libertadores de 2021 frente al Flamengo (2-1).

El romántico

Y, durante su paso por el fútbol español, donde defendió a Levante, Alavés y Getafe, se dio el lujo de vencer las vallas de Real Madrid y Barcelona.

"Es uno de los atacantes complicados de la liga, por su nivel no solo técnico sino físico, gran juego aéreo. Luchador nato (...) un jugador completo que siempre va a ser complicado vigilar", dijo Luis Enrique, entonces técnico del Barça, antes de enfrentarlo en 2017.

Las aventuras de Deyverson por Europa, donde estuvo en clubes portugueses, alemanes y españoles en distintos momentos entre 2012 y 2021, no fueron tan brillantes como las que ha vivido en Brasil.

20241022 FBL - LIBERTADORES - MINEIRO - RIVER Atletico Mineiro's forward #09 Deyverson celebrates scoring his team's first goal during the Copa Libertadores semi-final first leg football match between Brazil's Atletico Mineiro and Argentina's River Plate Deyverson Foto: Douglas Magno / AFP

Al regresar a su país, al Palmeiras, en junio de 2021, tenía hábitos desordenados, descuidando su alimentación y bebiendo alcohol. También protagonizó casos de indisciplina.

Pero su vida cambió, y lo recuerda cada vez que puede, tras casarse con la veterinaria e influenciadora brasileña Karina Alexandre. A ella le dedica cada triunfo, ya sea formando con sus manos un corazón tras anotar o en entrevistas.

"Copa Libertadores, una vez más estamos aquí, viviendo este romance. Sabes que no estás en el primer lugar, ese es el puesto de mi esposa", dijo el '9' mirando y sosteniendo un pequeño trofeo del certamen tras la semifinal de ida.

"Pero tú haces parte de mi vida y de mi historia (...) Decreto este amor sincero, no me abandones, estate conmigo en todo momento y yo también estaré contigo". Palabra de Deyverson, palabra de gol.

