Miguel Ángel Russo está listo para asumir en Boca Juniors: qué falta para que sea oficial

Russo, todo listo para asumir en Boca Juniors

"No voy a hablar de mi futuro. Hoy me invade la derrota y el dolor. Todo lo que diga, yo no escucho nada ni me interesa. Hay que saber qué decir. Las cosas que tenga internamente no las hablaré en público", expresó Russo en conferencia el pasado domingo, luego de la eliminación de San Lorenzo.