Miguel Ángel Russo fue presentado en Boca Juniors: su salida de San Lorenzo, la relación con Riquelme y el significado de volver al club

"Estoy muy contento porque sé lo que es Boca. Sé lo que vamos a jugar y estar en este momento es una alegría muy grande. Me gusta lo que hago y estoy muy bien con mi cuerpo técnico . Siempre buscando lo mejor", mencionó en primera instancia Miguel .

Miguel Ángel Russo y su salida de San Lorenzo

En base a su salida del Ciclón, que no gustó a los hinchas por las formas, Russo señaló: "La gente de fútbol maneja los tiempos. Se dijeron muchas tonterías. La gente de fútbol, muchos presidentes ex jugadores saben cómo manejarse. Siempre hemos estado hablando. Más allá que yo me fuí de Boca", manifestó en primera instancia.

Russo Boca.jpeg Miguel Ángel Russo regresó a Boca. Boca Juniors

"Román siempre me llamaba. Hemos mantenido una relación propia muy cerrada. Y cómo la puede tener con Belloso, que han sido futbolistas, que tienen mis mismos códigos. La mayoría de lo que se dijo no son verdades. Boca aparece después de la eliminación de San Lorenzo, no antes", apuntó.

Los hinchas de San Lorenzo se mostraron enojados porque creen que Russo mantuvo charlas y negociaciones con Juan Román Riquelme mientras el Ciclón pensaba en las semifinales de Torneo Apertura ante Platense, instancia en la que quedó eliminado.

El momento en el que vuelve a Boca Juniors

"Estoy feliz con todo lo que hago. No tengo ninguna obligación. Si sigo en esto es porque me siento bien y capaz. La vida cambió, el mundo cambió. Hoy, hablar con los jóvenes es distinto a hacerlo hace 20 años. Vivo teniendo reuniones con gente capacitada. Vivo aprendiendo. Antes hablaba con la mamá y el papá, ahora el técnico pasamos a ser el número 15 en la lista de los jugadores. Es importante cómo llevar las relaciones. La sociedad cambió y hay que estar actualizado", expresó Russo.