Palmeiras va por Thiago Almada, el crack argentino y un fichaje de lujo para la Copa Libertadores 2026

El futbolista argentino Thiago Almada desembarcó en el Atlético de Madrid en julio del año pasado desde el Olympique Lyon , pero con el pasar de los partidos no gozó de los minutos que se esperaba y es por eso que, según medios españoles, fue declarado como transferible en el mercado de enero y el Palmeiras ya ofertó por él.

Según el medio argentino Tyc Sports, el Palmeiras , reciente subcampeón de la Copa Libertadores , es el equipo que más avanzó para quedarse con la ficha del argentino y el propio Almada considera la oferta ya que su prioridad es llegar con rodaje y tener posibilidades concretas de disputar el Mundial 2026 en junio.

El Verdao presentó una oferta formal para adquirir el 50% del pase de Almada, valuado en 20 millones de euros, una cifra que en el entorno del Atlético consideran aceptable. Hasta el momento, el elenco paulista es el equipo que llegó más lejos en las negociaciones y confía en poder cerrar la operación en este mercado.

La decisión final la tomará el propio jugador si prefiere quedarse en España para ganar continuidad, aunque es muy factible también que salga en este mercado de enero. Almada no logró consolidarse en el equipo madrileño y su participación fue limitada por decisiones técnicas y algunas molestias físicas.

Con la selección argentina como prioridad, el jugador entiende que necesita mayor continuidad para mantenerse competitivo de cara a los compromisos internacionales y al horizonte del Mundial 2026. En ese sentido, la posibilidad de salir ahora del Colchonero aparece como una alternativa concreta.

Palmeiras, el quipo que más avanzó por Almada

La llegada al Verdao seduce no solo por lo deportivo, sino también por el antecedente inmediato: Almada dejó una imagen muy positiva en Brasil tras su paso por Botafogo, donde fue pieza clave en la conquista del Brasileirão y la Copa Libertadores. El regreso al fútbol brasileño, con un rol protagónico, es visto como una chance ideal para relanzar su carrera.

Almada fue la figura del Botafogo campeón de absolutamente todo y eso lo catapultó a llegar al Olympique Lyon, equipo que, al igual que la institución brasileña, pertenece a un grupo privado y el propio equipo paulista, que recientemente incorporó a Lucas Villalba desde Nacional, afronta una inhibición de la FIFA por la compra de Thiago.

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024. Thiago Almada celebrando un gol con Botafogo Foto: AFP

En el Atlético de Madrid no descartan la salida si se terminan de acordar los términos económicos y contractuales. Mientras tanto, Palmeiras sigue avanzando y espera una definición en los próximos días.