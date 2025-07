Periodistas vs influencer: el picante cruce entre Davoo Xeneize y panelistas de ESPN por el duro presente de Boca Juniors; mirá el video

"Contra Atlético Tucumán, cuando quedamos eliminados, sentí tristeza. No tenía ni ganas de enojarme. Hoy estoy re caliente porque ya está. No sé hasta dónde tiene que llegar Boca para saber que es un desastre . No sé quién puede defender hoy a la dirigencia de Boca. ¿Cómo un hincha de Boca puede sacar algo positivo de este presente?", comentó en primera instancia.

"11 partidos seguidos sin ganar, cuarto en la tabla anual. Hoy Boca no está jugando la próxima Copa Libertadores. Ya no se puede tolerar más. Si un hincha de Boca está conforme con esto, no es hincha de Boca", sentenció el streamer, luego de la derrota frente a Huracán.

Periodistas apuntaron contra Davoo Xeneize

Tras dar su opinión, los periodistas del programa ESPN F90, Daniel Arcucci y Diego "Chavo" Fucks, criticaron al streamer con fuertes indirectas. El primero en hacer eco en esto fue el Chavo: "Hay algunos pibitos que hablan seis horas todas las noches y se hacen millonarios de la noche a la mañana, que creen que se la saben todas. Ahora están recogiendo el hilo", expresó.

Posteriormente, fue Arcucci quién apuntó contra el streamer: "Después salen los que tienen millones de seguidores y hablan por primera vez y dicen 'uy, resulta que están gestionando mal'. ¿Recién te diste cuenta, nene, vestido con un buzo de Boca?".

Davoo le respondió a los periodistas de ESPN

Las declaraciones de los periodistas no tardaron en difundirse en las redes sociales, de hecho otro de los streamers más conocidos de fútbol y el mejor amigo de Davo, La Cobra, respondió en la red social X a estas palabras: "Te das cuenta que un streamer está haciendo las cosas bien, cuando un programa de fútbol que fue líder durante años, tiene que salir a tirarle la mala a un pibe de 20 años para alguien se entere de su existencia. Están acabados, lo saben", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lautarodeIcampo/status/1950295453272330713&partner=&hide_thread=false Te das cuenta que un streamer está haciendo las cosas bien, cuando un programa de fútbol que fue líder durante años, tiene que salir a tirarle la mala a un pibe de 20 años para alguien se entere de su existencia.

Están acabados, lo saben. — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) July 29, 2025

"A mí no me interesa, no me interesó, ni me va a interesar dar esa batalla. No van a verme a mí reaccionando u opinando a lo que dijeron, ni haciendo contenido con eso. Yo no me creo más que nadie. Yo no puedo estar rivalizando con todas las personas que piensan distinto a mi. Yo se muy bien como fueron las cosas y que pasó en el medio", expresó Davoo con respecto a las críticas.