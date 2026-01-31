Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

River Plate de Argentina hizo oficial la llegada de Kendry Páez, la joven figura ecuatoriana que compró Chelsea y ahora lo cede por un año y medio

River Plate anunció la llegada a préstamo del ecuatoriano Kendry Páez desde Chelsea por los próximos 18 meses

31 de enero 2026 - 12:04hs
Kendry Páez

Kendry Páez

River Plate

River Plate oficializó el arribo del futbolista ecuatoriano Kendry Páez a préstamo desde Chelsea de Inglaterra, tras cerrar la negociación en las últimas horas del mercado europeo, el club de Núñez lo presentó con la foto formal con la camiseta y confirmó que la transacción se realizó a préstamo, sin opción de compra.

"Kendry Páez es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista selló su vínculo con el club a préstamo, sin opción de compra", anunció el Millonario a través de su perfil de la red social X.

En otra publicación, el club mostró una imagen de Páez junto al presidente de la institución, Stefano Di Carlo, y el mensaje: "Kendry Páez firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador del club".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2017379905432854799&partner=&hide_thread=false

El volante ofensivo de 18 años arribó este viernes al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde fue recibido por personal del club antes de trasladarse a una clínica porteña para realizar los estudios médicos de rutina. Consultado por la prensa sobre la su llegada a River, respondió: "Es algo grande".

Páez tiene previsto conocer este sábado al entrenador Marcelo Gallardo y a sus nuevos compañeros, antes del viaje del plantel a Rosario para enfrentar el domingo a Rosario Central por el torneo local (Gigante de Arroyito, hora 2130).

El acuerdo contempla una cesión sin cargo y sin opción de compra hasta final de año, con una cláusula que permitirá al club inglés repescar al jugador tras el Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026 y otra que habilitaría la extensión del préstamo por seis meses más.

El joven fue cedido a mediados de 2025 al club francés Estrasburgo -que comparte propietario con Chelsea-, donde disputó un total de 21 encuentros y marcó un gol en seis meses.

En los últimos dos meses, sin embargo, apenas tuvo minutos y permaneció mayormente en el banco.

River Plate se retira del mercado con Kendry Páez

Campeón de la Recopa Sudamericana 2023 con Independiente del Valle de su país, es internacional absoluto desde ese año -cuando contaba 16 años- y logró con Ecuador la clasificación para el Mundial 2026 como segundo en la tabla de las Eliminatorias sudamericanas, únicamente por detrás de Argentina, vigente campeona del mundo.

Páez se convierte así en uno de los fichajes más resonantes de la temporada en el fútbol argentino y en una pieza importante del Millonario, que disputará tanto el torneo local como la Copa Sudamericana.

De cara a esta temporada, River ya había realizado tres incorporaciones importantes, todas provenientes del fútbol brasileño: Aníbal Moreno, desde Palmeiras; Fausto Vera, de Atlético Mineiro y el uruguayo Matías Viña, de Flamengo.

En el once millonario, Páez probablemente alternaría en el rol de volante creativo con el colombiano Juanfer Quintero, que fue figura en los dos encuentros del Torneo Apertura que ha disputado su equipo, registrando dos goles y una asistencia.

River Plate Chelsea Marcelo Gallardo Mundial 2026

