Ronald Araujo y su continuidad en Barcelona: "Hay muchos rumores", dijo su DT, Hansi Flick, quien volvió a ser consultado por el tema en Seúl y dio su opinión

En general, el técnico alemán ha recordado que cada día aparecen "muchos nombres" en los medios, "muchos rumores", pero ha explicado que es consciente de la exigencia que supone dirigir al Barça.

"El Barcelona y otros clubes de estas dimensiones quieren títulos, es lo mismo para nosotros. Debemos ganar tantos partidos como sea posible. Será una temporada difícil", ha augurado Flick.

En cuanto a Marc Andre ter Stegen, intervenido nuevamente este martes de la espalda y que podría estar unos cuatro meses de baja, lo cual lo podría apartar también de la capitanía del equipo, Flick no quiso opinar al respecto.

"Como ya se hizo en el pasado, el equipo será el que decidirá. Veremos, son ellos los que deciden, normalmente dos semanas antes de iniciar la temporada", ha insistido.

En la previa del segundo partido de pretemporada, el primero en tierras surcoreanas, Flick ha hablado sobre Lamine Yamal, un futbolista que tiene "un talento especial" y que "puede decidir partidos". "Estoy contento de tenerlo en mi equipo", ha insistido el técnico alemán.

Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva talks with Barcelona's Spanish forward #19 Lamine Yamal during a training session on the eve of the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF, at the Joan Gampe

Ronald Araujo y Lamine Yamal

Foto: AFP