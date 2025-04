"Se acaban los kioscos, créemelo": el video de la campaña del presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti antes de la cámara oculta en la que recibe US$ 25.000 de la madre de un juvenil

Además, señala que en caso de ganar las elecciones “San Lorenzo va a recuperar la vicepresidencia que perdió, los clubes grandes son vicepresidente de AFA”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AgustinMuzzu/status/1914664122781773968&partner=&hide_thread=false Evidentemente se terminaban los kioskos de otros. Me alegra que la nota que le hice hace 18 meses lo deje TAN expuesto. Por algo nunca más quiso darme una entrevista y solo iba a lugares afines. San Lorenzo merece elecciones anticipadas. pic.twitter.com/aIKvig9SDr — Agustín Muzzu (@AgustinMuzzu) April 22, 2025

El escándalo de Marcelo Moretti, la cámara oculta y los US$ 25.000

Como informó Referí, el programa TNL Denuncia, de Canal 9 de Argentina, emitió un informe en el que acusa y denuncia gravemente a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, por cobrar una gran cantidad de dinero por presuntos fichajes de futbolistas en inferiores, captándolo en una cámara oculta.

El informe es titulado como "plata negra" y se percibe perfectamente el audio y las imágenes en las que el presidente de San Lorenzo cobra 25 mil dólares por fichar y hacer que un joven de inferiores juegue partidos en el club.

En el material difundido, se escucha a Moretti durante una conversación privada manifestar: "Hablen como si esto fuera un negocio", antes de encontrarse con los padres.

video Moretti.mp4

Seguido a esa frase se escucha: "Los chicos me dijeron 'no sé qué, 25 mil dólares'". En esa misma línea, se lo oye afirmar: "Hacé una cosa, para que los tipos vean, es chocante decir 'Yo, el presidente'...", se escucha la voz del titular del club de Boedo.

Acto seguido, aparece quien sería la madre del juvenil. "No es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa. No es mi tema".

Tras eso, en las imágenes de la cámara oculta se llega a ver a la perfección como el diálogo avanza hacia un acuerdo monetario entre Moretti y otro interlocutor: "Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares. ¿Está bien?", dice la mujer. "25 mil", responde Moretti. "Bueno, y después en julio vemos los otros 15 mil. ¿O querés los 25 mil?", continúa la persona que está frente al presidente del Ciclón.

Moretti.jpeg

"Y, la idea es que estén antes, para que yo…", vuelve a repetir Moretti. A lo que la mujer responde: "Yo te pongo los 25 mil, pero al chico fichámelo…", cierra la primea parte del informe.

A su vez, durante el informe se llega a identificar a Francisco Sánchez Gamino, funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, como intermediario de la operación y el acuerdo. Instantes después, se entrega un fajo de billetes de dólares a Moretti, quien los guarda en el bolsillo de su saco. "¿No los contás?", preguntan, a lo que responde: "No, no".

La conversación fluye y uno de los temas de conversación es sobre la situación del jugador involucrado: "Está desesperado por jugar... Yo quiero jugar a la pelota y si vos estás bien mamá, ya está, me dice", afirma uno de los asistentes.

En uno de los audios posteriores, la voz que identifican en el programa como la de Francisco Sánchez Gamino admite la existencia del pago hacia el presidente de San Lorenzo: "Marcelo pidió la plata delante de ella y delante de ella la recibió. Nada, eso, así fue". También afirma que el monto fue excesivo: "Para mí, Marcelo pidió un montón. 25 lucas es un montón. Qué le iba a agregar yo arriba", afirmó.

Todavía no hay ninguna información oficial al respecto por parte del club ni del propio presidente, pero distintas informaciones apuntan a que Moretti dejaría el cargo ya que también se enfrenta a problemas legales.