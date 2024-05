"Sé dónde encontrarte, te arranco las orejas": DT de Juventus se cruzó con el director de diario de Italia

"Gabriella Ravizzotti, de la oficina de prensa del Juventus, y un trabajador de la Serie A le retuvieron y luego consiguieron arrastrarle a la sala de prensa", añadió

La noche de Allegri, campeón de Copa acabando con 2 temporadas de sequía, distó mucho del comportamiento habitual de un entrenador cuando acaba de ganar un título.

En el tiempo añadido y después de numerosas protestas, el colegiado del partido expulsó a Allegri, que reaccionó de manera desmesurada.

Se quitó el saco y la corbata de manera desafiante, se encaró con el cuarto árbitro y mientras se dirigía al túnel de vestuarios gritó "¿dónde está Rocchi?", refiriéndose a Gianluca Rocchi, el jefe de los árbitros italianos, en un grito que fue captado en directo por los micrófonos televisivos.

Además, durante las celebraciones en el terreno de juego, rechazó el saludo de Giuntoli, director deportivo del club, al que además instó a alejarse con un gesto de manos muy comentado en Italia, desatando, aún más, los rumores de separación a final de temporada entre técnico y club.

20240515 Juventus' Italian coach Massimiliano Allegri (L) stands with players as they celebrate their victory after the Italian Cup Final between Atalanta and Juventus at the Olympic stadium in Rome on May 15, 2024. Filippo Monteforte / AFP

Massimiliano Allegri

Foto: Filippo Monteforte / AFP