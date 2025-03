"Somos cojudos": la tremenda bronca de Paolo Montero, pidiendo jueces uruguayos, al final del partido que Perú perdió contra Venezuela

“Somos cojudos (tontos). No nos pueden una terna chilena. Tienen que poner argentinos o uruguayos. No me jodan", fue lo único que dijo cuando un periodista intentó entrevistarlo.

Una de las polémicas que protestó Chile, fue no revisar en el VAR un posible penal a favor de Perú, además de otras jugadas que generaron dudas durante el encuentro.