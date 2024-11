"Una falta de respeto a nuestro trabajo": el duro reclamo de Rodrigo Amaral tras el partido que su equipo perdió en Bolivia

Se jugó este jueves en el estadio Hernando Siles de La Paz, el partido entre The Strongest y Jorge Wilstermann por la fecha 17 del Clausura de Primera división de Bolivia. The Strongest ganó 2-1 con goles del uruguayo Sebastián Guerrero (ex City Torque) a los 45 minutos y de Enrique Triverio a los 60; para Wilstermann convirtió Héctor Bobadilla a los 29.