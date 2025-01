Video del escándalo tras la victoria de Milan: el motivo por el que el técnico Sergio Conceiçao se quiso pelear con su capitán

Milan consiguió este domingo una más que trabajosa victoria jugando como local en el Estadio San Siro de la ciudad de Milán, al derrotar a Parma 3-2 por una nueva fecha de la Serie A del calcio italiano. El conjunto rossonero marcha sexto y le ganó en los minutos de adición a su rival que pelea por no descender.

El entrenador portugués salió corriendo desde el banco de suplentes para buscar al lateral.

Pese a que varios jugadores y parte de su staff intentaron calmarlo, el director técnico se plantó cara a cara con su capitán y comenzó a recriminarlo con el dedo, mientras este le respondía.

Según informaron dos de los más importantes diarios deportivos de Italia, La Gazzetta dello Sport y Tuttosport, Calabria habría sido visto en un concierto del rapero Lazza el día viernes por la noche, dos días antes del partido contra Parma.

Esto no le gustó nada al entrenador, quien decidió quitarle la cinta de capitán al experimentado lateral de 28 años y dársela al arquero Mike Maignan.

Aunque este no fue el único futbolista de Milan que fue visto en la fiesta, ya que también estuvieron involucrados Theo Hernández (fue sustituido a los 45'), Ruben Loftus-Cheek (no fue convocado) y Francesco Camarda (no ingresó al partido).