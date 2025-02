Aguada ganó su sexto partido al hilo y Welcome metió un puntazo para el descenso en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Se retomó este jueves la disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol en la que Welcome metió un triunfo espectacular para alimentar su ilusión de salvarse del descenso en un torneo que encaró con el menor presupuesto del campeonato.

Welcome le ganó 99-88 a Urupan colocándosele a un solo punto de distancia.

Tiago Leites fue el goleador de Urupan con 21.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Como visitante, Aguada le ganó 77-75 a un Trouville donde se estrenó Esteban Yaquinta como entrenador, tras la renuncia de Pablo Morales de mediados de este mes.

Frank Hassell fue imponente con 21 puntos y 16 rebotes mientras que Donald Sims metió 19.

Trouville tuvo al goleador del partido: Santiago Fernández, quien anotó 23 puntos.

Aguada no pierde desde el 23 de enero cuando cayó de visitante 96-88 contra Cordón. Posteriormente despachó en fila a Biguá, Urunday Universitario, Hebraica Macabi, Malvín y Nacional, además de Trouville.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

En el otro partido del jueves por la noche, Urunday Universitario sorprendió a Biguá ganándole de visitante por 92-85.

Wayne Langston fue la figura con 17 puntos y 12 rebotes. Erik Thomas y Joshua Webster también aportaron 17 unidades cada uno, mientras que Fernando "El Enano" Martínez metió 16.

En Biguá se destacó muy por encima del resto Andre Spight con 40 tantos, con 6/11 en triples.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Falta un clasificado para la ronda por el título de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional, Aguada, Malvín, Peñarol y Defensor Sporting ya están clasificados entre los seis que jugarán a una rueda para ordenarse del 1 al 6 para los playoffs.

Biguá será el clasificado si le gana a Hebraica Macabi y Nacional, los dos partidos que le quedan.

Si quedan dos equipos empatados, se definirá por la diferencia de puntos entre ellos. Si se ganaron por igual diferencia, clasificarán quien haya anotado más puntos en su victoria.

Si hay tres equipos empatados (que serían Cordón, Macabi y Biguá), se define por la cantidad de triunfos entre ellos.

El choque del domingo entre Macabi y Biguá será fundamental para eso.

Los seis de abajo jugarán también a una rueda donde los dos que queden últimos descenderán.

Los dos primeros disputarán un play-in con equipos del interior para completar los lugares 7 y 8 de los playoffs.

Urunday Universitario, Urupan, Welcome y Trouville ya saben que disputarán esa fase.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Ganados Perdidos Máximo Mínimo Nacional 40 19 2 42 41 Aguada* 36 17 4 38 37 Malvín 33 13 7 37 35 Peñarol** 31 15 5 35 32 Defensor Sp. 31 11 9 35 32 Cordón 29 9 11 33 31 Hebraica M. 29 9 11 33 31 Biguá 28 8 12 34 30 Urunday U. 28 7 14 30 29 Urupan 27 6 15 29 28 Welcome 26 5 16 28 27 Trouville 25 4 17 27 26

* Sufrió quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos

Los partidos de este viernes 28 de febrero en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Jugarán hoy Malvín vs Cordón desde la hora 20.15 en Malvín y Defensor Sporting vs Peñarol a las 21.15 en Welcome.

La fecha 21 se complementará el domingo cuando se midan Hebraica Macabi vs Biguá en Unión Atlética a la hora 20.15.

La 22ª y última fecha del Clasificatorio se disputará entre lunes y miércoles de la semana próxima.

Jugarán el lunes Aguada vs Welcome en Aguada y Cordón vs Trouville en Cordón.

El martes se medirán Urunday Universitario vs Malvín en Urunday y Urupan vs Defensor Sporting en Urupan.

Finalmente, el miércoles, Biguá recibirá a Nacional y Peñarol a Hebraica Macabi.