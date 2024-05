Álvaro Recoba: "Fue una noche negra; seguramente, nos alejamos de la definición del Apertura"

"Nuestro rival jugó el partido que tenía que jugar, nosotros no. Espero que termine rápido esta noche (del viernes) y no tenemos tiempo, ya que debemos pensar en lo que se viene por Copa Libertadores", indicó Recoba en la conferencia de prensa posterior a la goleada recibida.

Para el Chino, "fue todo cuesta arriba, hay que levantar cabeza".

"Por algo la derrota de 4-1. Intentamos, pero no se nos dio. El equipo sufrió lo que fue el partido del martes (ante River Plate por Copa Libertadores). Yo me hago responsable de esto. Hay que levantar cabeza -repitió-. Le quiero pedir disculpas a la gente que vino que no esperaba este resultado, pero no tenemos tiempo para superarlo, porque hay que pensar en la Copa".

Y añadió: "Lo que puedo asegurar es que mañana (este sábado) a partir de las 10, trataremos de volver a ser lo que fuimos. Ellos me representan a mí, como lo dije el martes. Hoy (este viernes) fue una noche negra. Tenemos tres días y revancha en otro torneo. Si ya no dependíamos de nosotros, seguimos ahí. Lo que puede pasar es que nos vamos a lamentar, espero que no. Hay que seguir para adelante, confiando en lo que somos como grupo. No supimos cómo levantar un partido que nunca habíamos tenido hasta ahora".

"Perdimos con el último de la tabla, recibimos cuatro goles en el primer tiempo. Las responsabilidades son todas mías. Creí que podía funcionar, pero no funcionó. Hace unos días dije que este equipo me representaba y hoy (este viernes) no estuvimos".

Según dijo Recoba, "seguramente nos alejamos de lo que es la definición del Apertura, pero es el primer partido que se pierde y no se termina el año".