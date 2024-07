Ángel González sintió "manoseo" y "desilusión" en Peñarol, y contó el motivo de su salida del club en este momento

La relación de Ángel González con los técnicos

Agregó que su pasaje por el club fue complicada: "Me tocó jugar pocos partidos y tuvimos un parate cuando me venía sintiendo cómodo. Tenía más ritmo en Liga que en Peñarol. No se dio por decisiones técnicas y lo respeto, pero me hubiese tener minutos más prolongados y no tan pausado, es difícil agarrar ritmo”.