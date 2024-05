Antonio Pacheco contó por qué no saludó al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio

Pacheco enseguida tuvo la intención de abrazar a quien lo saludaba, pero cuando se dio cuenta que era Ruglio, frenó su gesto, le puso una mano en el brazo y rechazó el intento del titular aurinegro.

Pacheco contó por qué no saludó a Ruglio

El propio Pacheco explicó este martes por qué no saludó a Ruglio el pasado sábado a la noche, luego de que su equipo perdiera 1-0 ante Peñarol.

El exfutbolista y último ídolo aurinegro, fue consultado por AM 970 y habló de lo sucedido.

“Me crucé al presidente de Peñarol antes en un sitio de comidas y no me saludó… ¿Entonces por qué lo tenía que saludar yo el otro día? O me saludas siempre o me saludas nunca”, dijo Pacheco.