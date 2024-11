Carlos Canobbio, DT de Progreso, calificó de "turbio" el arbitraje de Andrés Matonte y le reclamó "honestidad" a los jueces

"No soy de buscar excusas y mis jugadores lo saben, si me ganan legalmente soy el primero en aplaudir al rival, pero lo de hoy es increíble y muy turbio" , comenzó diciendo en una historia que publicó en su cuenta @canobbio_carlos.

El juez internacional y el VAR de ese juego, Jonathan Fuentes, estuvieron parados en las siguiente fechas del Apertura por ese error.

"Después de ir ganando bien, el señor Matonte no ve una falta en el minuto 45 del primer tiempo, clarísima, en ataque, contra Agustín Moreira. De esa falta, no cobrada, sale la contra de Liverpool que termina en gol. Segundo tiempo no nos cobra un penal que le hacen a Mauro Martín. Al rato de esa jugada cobra un penal en contra nuestro, dudoso, y para terminar la hermosa tarde del señor Matonte expulsa a nuestro golero porque dice que toca la pelota con la mano fuera del área. Las imágenes no la muestran clara, pero él sí la vio y expulsa a nuestro golero", dijo sobre la roja que le tocó ver a Nahuel Suárez.

"Raro, son los dos partidos que me quejé y justo el arbitro fue el señor Matonte", remarcó Canobbio.

Posteriormente, el DT de los gauchos del Pantanoso le dejó un contundente mensaje al referato uruguayo: "Dejen de jugar con el trabajo de los jugadores, con los sueños de sus familias. Respeten y arbitren bien. Sean honestos y no beneficien a nadie porque acá todo se sabe. Y por último, vi muchos árbitros fuera de forma y lejos de las jugadas. Por favor entrenen más, coman bien y sano así después pueden estar más cerca".