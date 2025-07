Carlos Grossmüller, su debut con 16 años, sus historias en Italia y Alemania, y el vínculo con la celeste: "Nunca me sentí parte de la selección"

Grossmüller contó sus sensaciones en la etapa donde representó a Uruguay: "Podía haber estado mucho más, pero nunca me sentí parte de. Iba, pero tampoco me sentía tan a gusto, pero por un tema mío" , comenzó explicando en el programa Convocados de El Espectador Deportes.

"Me gustaba jugar en la selección, que me citaran y demás, pero nunca fue que digas, 'me muero por estar en la selección' . Es un tema mío. Si la miro, soy hincha, quiero que gane, festejé los títulos, pero como jugador nunca me sentí parte de la selección" , agregó.

Sus inicios en Danubio

El exfutbolista recordó sus inicio en el fútbol y el momento en el que llegó a las inferiores de Danubio y como fueron sus primeros pasos hasta ser convocado para la primera división.

"Cuando llegué a Danubio, que estaban todos los aspirantes y estábamos todos a prueba, empezabas a mirar y estaba el 10 del Urreta, el 10 de Sagrada Familia... Todos los mejores a los que vos te enfrentabas estaban ahí", explicó.

0001890758.webp Carlos Grossmüller I. Guimaraens

"Y vos decías, 'ahora tengo que competir con estos y si no agrego algo más no me va a dar'. En el club eras el mimado en baby futbol, pero después ya tenías cancha de 11, físicamente yo era muy chiquitito y me tenía que buscar la vuelta, primero para quedar. Pero tenías que agregar algo más porque sino no quedabas", argumentó.

"La primera vez que concentré fue en el año 2000, en Rocha. Que concentraba con Nacho González. Ese día tenía unos nervios bárbaros, ir a comer con todos, ir a una cena a la que no estábamos acostumbrados... Tenía 16 años, 17... Era todo nuevo, una concentración, un hotel y para los demás era normal, gente que ya tenía mucho recorrido, y con Nacho éramos siameses, no nos queríamos ni mover... Estaba el Cheva (Chevantón), Omar Pouso, estaba Diego Perrone... Había un plantel impresionante", apuntó Grossmüller.

El cambio de vida en Alemania

En el año 2007 fue transferido al Schalke 04 de Alemania y se mudó con toda su familia en ese nuevo desafío.

"Fue la primera salida al exterior, muy joven... Me voy en el 2007, un cambio de 0 a 100 que, en realidad, no me costó el principio, porque llegué y empecé a jugar, y después si costó un poquito más por la familia. Hay un montón de factores que te hacen vivir y no disfrutar de la mejor manera", comenzó contando.

"Es otro mundo. Me arrepiento porque me tendría que haber quedado. En lo deportivo obviamente que la diferencia es abismal el cambio, pero también afuera. La forma de vivir... Nosotros nos tendríamos que haber adaptado, con mi señora estábamos siempre pensando en las vacaciones de venir acá, estar preocupados por la vida nuestra que es allá. Hoy hubiese sido diferente", reconoció.

Allí, compartió plantel con algunas de las grandes figuras del fútbol mundial.

"Manuel Neuer era el arquero, estaba Rakitic, Raphinha que se retiró hace poco... Bueno después llegó Farfán. Unos fenómenos todos, también había muchos sudamericanos, pero eran todos unos fenómenos... Estaba Mesut Ozil, que también era un chiquilín en ese entonces. ¡Un equipazo! En Champions League llegamos hasta cuartos de final, cuando quedamos afuera con Barcelona".

La diferencia entre la Bundesliga y la Seria A

A pesar de tener un año más de contrato con Schalke 04, fue liberado para luego llegar como jugador libre a Lecce de Italia para la temporada 2010-11. Allí, Jugó al lado de sus compatriotas Javier Ernesto Chevantón y Ruben Olivera, y contó las diferencias en el juego con respecto al fútbol alemán.

"Es muy diferente. En Italia me sentí más cómodo. En Alemania era más directo, era jugar más al cero error. Perdías una pelota en salida y sabías que terminaba en gol, y en Italia se arriesgaba un poco más. En la Bundesliga tenías que jugar más sencillo, más contenido... En Italia en ese momento era muy parecido a lo de acá, pero con otro tipo de jugadores", señaló.