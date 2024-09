¿Cómo Wanderers fichó a un juvenil de Liverpool que entrena con la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa y fue a la Copa América? Así fue el acuerdo

Montevideo Wanderers anunció este lunes la incorporación de Pablo Suárez , juvenil de 18 años que por estos días entrena como sparring de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, que también fue sparring celeste en la Copa América de Estados Unidos y campeón con la sub 20 de Fabián Coito en el reciente Torneo L’Alcúdia.

El extremo hizo formativas en Liverpool, pero desde hace unos meses manifestó a los de Belvedere su deseo de no continuar en el club que preside José Luis Palma, al no llegar su contrato como profesional.

“Analizamos alguna cosa y lo primero fue que constatamos que el jugador no quería jugar más en Liverpool, porque hacía varios meses que estaba atrás de eso. Le pedí a Mauricio (Nanni, gerente deportivo de Wanderers) que llamara a (gerente deportivo de Liverpool, Gustavo) Ferrín y yo lo llamé a Palma para explicarle la situación cuál era”, agregó.

“Es un jugador que nos ofrecieron, que nos interesaba y estaba esa situación”, dijo el directivo bohemio.

sp.jpg Tomas Viera, defensa de Nacional; Lucas Pino, volante de City Torque, y Pablo Suárez, delantero de Liverpool Foto: @Uruguay

Tras las charlas, llegaron a un acuerdo.

“Con José Luis tuvimos un par de llamadas y acordamos las condiciones y se concretó algo con un gran jugador, con mucha proyección sobre todo, un chico joven”, dijo Barcala.

El presidente de Wanderers también habló con Suárez. “Tiene muchas ganas de meterse con su primer contrato profesional y mostrar en la cancha lo que ya veíamos de inferiores”.

Con respecto a la negociación con Palma, Barcala destacó que su par negriazul “valoró mucho la charla”. “Ajustamos los números de la ficha del jugador. Liverpool se quedó con un porcentaje de la futura venta, Wanderers con otro y el jugador con otro”, explicó.

Otro punto es que hubo un acuerdo para que el juvenil pueda seguir en actividad inmediatamente y no tuviera que esperar hasta enero para poder jugar.

“Llegamos un acuerdo, porque si no lo había el chico podía jugar a partir de enero, porque no tenía el consentimiento. Y la intención era que se arreglara todo de una, en eso Liverpool mostró voluntad porque no quería perjudicarlo, y hoy estaba habilitado para jugar”, señaló.

Pablo Suárez Pablo Suárez al firmar con Wanderers MWFC

Lo próximo para Suárez será incorporarse al plantel de Antonio "Tony" Pacheco, que el entrenador lo evalúe y comience a probarlo en Primera, categoría en la que aún no ha debutado.

Pero mientras tanto sigue bajo las órdenes de Bielsa. “Cuando se integre al plantel, porque sigue estando convocado como sparring de la selección y no sé si viaja a Venezuela, se va a sumar a los entrenamientos y después será un tema el técnico”, dijo Barcala.

“Tenemos muchas expectativas en Pablo”, agregó sobre el juvenil que firmó por dos años y medio.

“Terminó esa etapa y ahora esperamos que se siente cómodo en la cancha y en Wanderers. Va a estar muy cómodo con el plantel que hay y ahora empezará otra etapa para Pablo con su primer contrato profesional. Ojalá que ande muy bien, por él primero y también por el club”, agregó el presidente bohemio.