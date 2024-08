¿Cuánto demoró el traslado de Juan Izquierdo al hospital? Se conocieron más detalles y el caso será objeto de estudio de Conmebol

“Normalmente hago un paralelo con un avión que se estrella”, dijo Pedrinelli. “¿Un avión se estrella sólo por una cosa? No. Cae por varios motivos. Entonces, dentro de un tiempo, con mucha calma y tranquilidad, veremos el aspecto técnico de la cosa, entenderemos paso a paso lo que pasó”.

“Veremos el informe del médico de la ambulancia, el informe del equipo de emergencia de Einstein, el historial de su equipo... Entender si hubo otros factores que pudieran prevenirse. Este es el estándar, siempre hacemos esto”, agregó.

El médico también dio detalles de la atención y del traslado de Izquierdo al Hospital Einstein, muy cercano al estadio Morumbí.

“Desde las 20.45, cuando Izquierdo cayó al suelo, fue subido a la ambulancia y trasladado al hospital, pasaron menos de 9 minutos”, señaló y destacó que “todos los procedimientos adoptados por el equipo local estuvieron de acuerdo con la Legislación Brasileña de Atención Médica”.

Pedrinelli contó cómo fue su intervención. “Vi al árbitro hacer la señal de emergencia, previamente acordada, y llamé a la ambulancia por radio. Fueron necesarios 30 o 32 segundos, si no me equivoco, para que el vehículo entrara al campo. Luego, cuando ya había llegado la ambulancia, estaban compañeros médicos de Nacional y de Sao Paulo. Salí del borde del campo y corrí, igual que mi colega antidopaje”.

Con respecto a la situación en la que estaba el futbolista, el médico dijo que poco antes de que él llegara Izquierdo “ya estaba convulsionando, pero con pulso y respirando espontáneamente”.

“Por lo tanto, la opción adoptada (por el médico de Nacional) fue derivarlo inmediatamente al Einstein, que era el hospital previamente acordado con la organización del evento”, señaló.

“Esto es muy interesante, porque el Einstein está a un kilómetro del estadio. Desde el momento en que entró en la ambulancia -en la que lo colocaron en unos 3 minutos- hasta la puerta de urgencias, pasaron 4 minutos”, dijo.

El especialista, que había marcado las diferencias del caso Izquierdo con el danés Eriksen, también dijo que esta situación fue diferente a la del jugador de Sao Caetano, Serginho, fallecido en 2004 en Morumbí.

“Si miras el tratamiento del primer caso en Morumbí y lo comparas con este, es completamente diferente, otra historia”, destacó.

Nacional's defender Juan Manuel Izquierdo poses for the team photo during the Copa Libertadores third round second leg football match between Uruguay's Nacional and Bolivia's Always Ready at the Gran Parque Central stadium in Montevideo, on March 14, 2024

Juan Izquierdo

Foto: AFP