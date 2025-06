Diego Aguirre, el debut de Stiven Muhlethaler, ponderó a Maximiliano Silvera, y habló de la Copa Libertadores: "Me tocó Racing y me gustó"

"Quedé muy contento porque hicimos un muy buen partido y ganamos bien", comenzó diciendo el entrenador carbonero.

Y añadió: "En general todos hicieron un muy buen partido. Ojalá fuera siempre así, pero no. Hoy no tuvimos momentos de dificultad, nos faltó un gol más en el primer tiempo, pero los encontramos en el segundo. Estuvo buena la entrega, la actitud, la intención de jugar de los jugadores. Hay que disfrutar estos partidos".

Aguirre habló a su vez, del cambio de Leonardo Fernández, quien se retiró un poco ofuscado.

20250607 Leonardo Fernández de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Intermedio Leonardo Fernández de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Intermedio FOTO: @OficialCAP

"En el caso de Leo, había estado sin entrenar un día, y el partido de hoy permitía hacer variantes y cuidar un poco a los jugadores", resumió.

Sobre la falta de gol de Maximiliano Silvera, la relativizó, y habló de su trascendencia.

"Lo que ayuda al equipo Maxi Silvera, que marque goles o no es algo que se va a dar. Pero lo que él suma y presiona y hace jugar... La verdad que ha mostrado a lo largo de todo este tiempo, lo importante que es para el equipo. Tiene un compromiso tremendo y es uno de los jugadores importantes en todo este período que estuvimos juntos. Ya vendrán los goles", indicó Aguirre.

Este sábado hizo debutar al juvenil de 17 años Stiven Muhlethaler en Primera división.

"Stiven Muhlethaler, Kevin Rodríguez, lateral de la Tercera (división), es otro que ya entrena con nosotros. La idea es darle oportunidades a los más jóvenes porque es algo necesario y se merecen la oportunidad por lo que vienen haciendo en las inferiores. Hay que llevarlos de a poco", sostuvo

Aguirre también fue consultado por el Cangrejo Cabrera: "Javier Cabrera es bastante fijo en el equipo, si no ha jugado, fue por alguna lesión, y estoy muy contento con él. Al principio fue un poquito resistido, pero después se ganó a la gente por su compromiso, es un jugador para Peñarol". Y añadió: "Diego García está aprovechando oportunidades y jugó bien".

20250428 Stiven Muhlethaler celebra el primer gol de Peñarol en la goleada a Nacional en el clásico de Tercera división Stiven Muhlethaler debutó en la Primera división de Peñarol FOTO: @FormativasCAP

"Fue un muy buen partido, pero ya hemos hecho otros. Este tipo de encuentros da confianza pero hay que continuar porque hay que jugar el domingo que viene. Si lo hacés de esta manera te reconforta más, ojalá podamos repetir", dijo.

Finalmente, Diego Aguirre fue consultado acerca de lo que significa jugar ante Racing de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores, y sobre cómo está Guillermo De Amores.

"De Amores está bien y va a entrenar sin problemas esta semana que empieza", indicó sobre la lesión del arquero.

Y agregó sobre Racing: "Lo primero que pienso es qué lindo es estar en la Copa, imaginarnos un enfrentamiento con un gran rival, dos campeones de copa. Me tocó con Racing y me gustó porque es lo que hay y no puedo pensar de otra manera. Nos genera mucha ilusión y son dos meses en los que vamos a estar muy pendientes de lo que va a pasar ahí. Lo estamos disfrutando este proceso hasta el mes de agosto cuando juguemos, y con toda la ilusión y la esperanza de que las cosas se puedan dar".