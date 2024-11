Diego Aguirre: la molestia muscular de Leo Fernández, la quinta amarilla de Damián García y los 10 días libres que se vienen

"Intentamos no cambiar la estrategia de cuando jugamos acá en el Campeón del Siglo donde salimos a buscar y presionar. A veces tenemos la fortuna de marcar un gol y ahí se abre el partido, hoy no lo pudimos hacer y nos costó bastante. Obviamente nos favoreció la expulsión de ellos y el gol inmediato. No lo rematamos inmediatamente en el segundo tiempo pero no pasamos problemas", agregó.

Sobre la molestia física experimentada en el músculo posterior de la pierna izquierda, comentó: "Me hizo gestos para hacer el cambio, vi el cambio como para sacarlo y me le acerco y me dice 'dejame un poquito más porque se me cargó un poquito pero ya estoy bien', inclusive en el entretiempo lo hablé y le pregunté si estaba para seguir y me dijo 'estoy bien'. El cambio fue más por precaución pensando en lo que tenemos a futuro para no arriesgar, pero creo que no es nada porque pudo seguir".

Fernández se sintió promediado el primer tiempo pero recién salió a los 75'.

"Encuentro mucha calidad de jugadores en nuestro banco, tenemos un gran plantel, lleno de opciones, normalmente hacemos los cinco cambios porque el rango que tenemos nos da buenos jugadores para cambiar y está bárbaro, porque puede pasar como hoy que entró Alan Medina y terminó liquidando el partido. Estamos bien en todas las líneas, sean los que jugaron, los que estaban en el banco y también los que no jugaron", manifestó.

La quinta amarilla para Damián García

Sobre el final del juego, Damián García fue a ejecutar un tiro libre cerca del banco de suplentes de Peñarol y tras un breve diálogo con Aguirre, demoró la reposición por lo que Gustavo Tejera lo castigó con tarjeta amarilla.

El jugador quedó suspendido para enfrentar a Progreso en la 14ª fecha del certamen.

Consultado sobre si le pidió que se hiciera sacar la amarilla, Aguirre sonrió con picardía y expresó: "No. Cosas que pasan".

Luego agregó: "No tenemos a Damián para el próximo partido, pero tenemos un plantel muy bueno, lleno de opciones, hay 10 días. Son 10 días para trabajar, de ninguna manera relajarnos porque estamos a nada de que todo termine y tenemos que mentalizarnos para prepararnos muy bien y trabajar para llegar a la definición del campeonato de la mejor manera".