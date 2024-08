"Me di vuelta y me reía": Diego Godín contó el insulto más increíble que le gritaron en las canchas del interior mientras juega la Copa OFI con Porongos

“En Florida una vez me gritaron ‘¿Godín a quién le ganaste?’ Me di vuelta y me reía . Me di vuelta, lo miré y le digo ‘tenés razón’. Y se cagaban de risa. Lo hicieron bien para que los mirara”, dijo este martes a Minuto 1 de Carve Deportiva el zaguero que tiene varios títulos con Atlético de Madrid y la Copa América 2011 con la celeste, entre otros.

Diego Godín y Gonzalo Castro Diego Godín y Gonzalo "Chori" Castro en Porongos de Flores @porongosoficial

Godín destacó que en las canchas del interior “escuchás de todo”. “Yo creo que lo hacen porque saben que lo estás escuchando, y los mirás”.

“La verdad que todo bien”, agregó, sobre su participación en el campeonato de clubes más importante de OFI.

“No he tenido ningún problema, nada. La verdad, disfrutando de la salida a cada estadio, las fotos... Antes de los partidos estoy calentando y vienen los gurises a pedirme fotos y viene el presidente y les tiene que decir “déjenlo que está calentando”, contó.

El excapitán celeste también contó que se cuida al máximo para no tener protestas con los jueces ni cruces con sus rivales.

“Me es raro competir contra jugadores que seguramente hincharon toda la vida por mí y por la selección para que le vaya bien”, indicó. “He hecho un trabajo mental de decir no me voy a pelear con nadie, no me voy a poner a discutir’. Si cobran mal intentaré lo menos posible protestar y mucho menos contra rivales”.

“Intento ponerme en el lugar de quien fui para todos esos gurises que hoy estoy compitiendo contra ellos. No quiere decir que sea más que ellos, pero seguro en ellos algún momento deben haber hinchado por nosotros. Y cómo me voy a poner a discutir. No hay chance. Que quiero ganar, por supuesto; pero después, se acabó”, comentó Godín.