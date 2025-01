El cierre del mercado de pases para el Torneo Apertura 2025 de la Liga AUF Uruguaya sufrió cambios: hasta cuándo pueden incorporar jugadores

Este viernes comienza el Torneo Apertura , la primera competencia que forma parte de la Liga AUF Uruguaya 2025 , pero los clubes no tienen que apurarse en las contrataciones como solía ocurrir a esta altura del año.

Hasta 2024, el día previo al comienzo de cada torneo se cerraba el mercado de pases y eso obligaba a los clubes (en el caso de este año sería este jueves), a que terminaran firmando las últimas incorporaciones de apuro porque ya no podrían volver a recibir futbolistas hasta el mercado de invierno, la ventana de transferencias que se realiza entre el Intermedio y el Clausura.

Esta situación, criticada por los dirigentes porque el mercado de transferencias a nivel internacional quedaba abierto casi un mes más, y los clubes podían sufrir bajas pero no tenían la opción de recibir jugadores, fue modificada en la AUF.

Esto quiere decir que el mercado de transferencias en Uruguay estará abierto hasta el 25 de febrero.

Esto quiere decir que recién después de la cuarta fecha del Torneo Apertura, en el que Nacional y Peñarol ya jugaron el clásico, los clubes ya no podrán hacer incorporaciones de futbolistas que vienen de otro equipo.

Podrán seguir recibiendo pases todo el año de jugadores que se encuentren en condición de libre.

Este nuevo calendario en el mercado de pases se había puesto en práctica para el Torneo Clausura 2024. En esa ocasión se ajustó la ventaja del TMS al 2 de setiembre, como en todas las ligas del mundo. El Clausura había comenzado dos semanas antes, el 17 de agosto.

Así se juega la primera fecha del Torneo Apertura

La primera fecha del Torneo Apertura 2025 comenzará este viernes 31 de enero con dos encuentros, Cerro Largo vs Juventud y Defensor vs Boston River.

El sábado 1° habrá dos partidos con el debut de Peñarol, el campeón vigente: Danubio vs Liverpool y Progreso vs Peñarol, que se jugará en el Estadio Centenario.

El domingo será el debut de Nacional, también en el Centenario, en uno de los tres partidos de la jornada: Miramar Misiones vs Plaza Colonia, Torque vs Nacional, y Wanderers vs Racing.

Y el lunes se cerrará la fecha con el juego Cerro vs River Plate.

