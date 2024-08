El duro comunicado de la Unión de Clubes sobre la gestión de Ignacio Alonso y por qué sus integrantes no fueron a la reunión de este viernes

La Unión de Clubes emitió en el mediodía de este viernes un duro comunicado cuestionando la gestión del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso y explica por qué los clubes que la integran, no concurrieron al asado que estaba pautado por el propio Alonso con las distintas instituciones en esta jornada en Complejo Uruguay Celeste.

Y continúa: "Hace diez días, los clubes de Primera división, en un acto de unidad sin precedentes, exigimos la comparecencia del presidente Alonso en una sesión formal del consejo de la AUF. Esta solicitud buscaba respuestas claras, directas y registradas sobre varios temas cruciales. Sin embargo, el presidente Alonso, en una muestra de desprecio hacia las instancias formales y hacia los clubes que representamos, decidió convocarnos a un asado recreativo, pretendiendo esquivar sus responsabilidades en un entorno informal que no permite la rendición de cuentas ni la toma de decisiones serias".

"Estas son nuestras principales preocupaciones

Falta de Transparencia Absoluta: La gestión de Alonso ha sido marcada por la opacidad, ocultando deliberadamente información clave y evitando un escrutinio que es indispensable para una organización de la magnitud de la AUF.

La gestión de Alonso ha sido marcada por la opacidad, ocultando deliberadamente información clave y evitando un escrutinio que es indispensable para una organización de la magnitud de la AUF. Gestión Económica-Financiera Deficiente: Exigimos respuestas contundentes sobre el uso y destino de los fondos de la AUF. Las decisiones económicas bajo su administración han sido, como mínimo, cuestionables, y exigimos una revisión exhaustiva de sus manejos.

Renovación de los Derechos de Televisión

Las declaraciones ambiguas y evasivas del presidente Alonso sobre este asunto son inaceptables. Los derechos de televisación son vitales para lasostenibilidad financiera de los clubes, y no permitiremos que se manejen de manera negligente o en secreto. Exigimos un proceso transparente y justo,con la participación activa de los clubes.

Desprecio por los Procedimientos Formales

Convocar a los clubes a un asado en lugar de una reunión formal es un acto inaceptable de evasión. Esta maniobra demuestra un claro intento de evitar que sus respuestas queden registradas y de impedir que los clubes puedan tomar decisiones informadas que reflejen la gravedad de la situación. No toleramos más esta falta de respeto hacia los clubes y hacia la institucionalidad del fútbol uruguayo. Exigimos que el presidente Alonso comparezca ante el consejo de fútbol de primera división de la AUF en un entorno formal, donde sus explicaciones puedan ser registradas y evaluadas con el rigor que la situación demanda. El fútbol uruguayo no puede seguir soportando una gestión que actúa al margen de la transparencia y de la rendición de cuentas".

A su vez expresa: "En función de lo anterior es que nuestras instituciones no concurrirán a un ámbito como la reunión citada hoy (este viernes) que no da garantías ni formalidad. Nos mantendremos firmes en la defensa de los valores fundamentales de nuestro deporte, y no dudaremos en tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se respete la integridad y la transparencia en la gestión del fútbol uruguayo".

"Reiteramos nuestra solicitud de que el presidente concurra al ámbito formal del Consejo de Liga, tal como fue oportunamente solicitado, y reafirmamos nuestra disposición al intercambio franco, respetando siempre el marco institucional que rige nuestras actividades", finaliza el comunicado.

Aquí se puede ver el comunicado: