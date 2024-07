El jugador por el que Martín Lasarte reza un Padre Nuestro cada día para que no se vaya de Nacional

Sobre el triunfo ante Boston River, Lasarte dejó entrever lo que le molestó sobre el cierre del juego: "Dejamos que busquen la iniciativa, raro, habría que ver el tema de la posesión pero creo que nos superaron. Tuvimos nueve situaciones de gol y nueve córners, pero hicimos un solo gol. No soy nada original, pero el gol es el que despierta a uno y adormece a otro. Tuvimos que haber marcado otro gol, no lo hicimos y el partido se sufrió. Boston es un buen equipo pero hay muchas cosas que no hicimos bien: perdimos muchos duelos, estuvimos un poquito desordenados. Veníamos en un buen momento, eso da alegría, confianza, valentía, pero cuando se viene un rival bueno como este podés llegar a sufrir como sufrimos hoy", declaró a VTV.

"Con Mauricio (Pereyra) formamos un rombo, suelto en el medio, era para sostener un poquito más el balón, porque el cansancio nos hizo correr más y peor. Gastón (González) nos dio una mano como volante por izquierda".

Martín Lasarte y el clásico de Nacional vs Peñarol por la final del Torneo Intermedio

"El clásico es un partido que atrae a todos, a la afición, en una final, en un campeonato que... lo importante para nosotros son los tres puntos. Es una linda oportunidad, sirve de preparación para el Clausura, la Copa Libertadores, es el mejor entrenamiento, es fantástico, muy bueno", declaró.

La ausencia de Diego Polenta

Posteriormente, en conferencia de prensa, Lasarte aclaró que Diego Polenta no jugó porque hace ocho días sufrió un fuerte cuadro gripal: "No compitió el partido pasado porque tuvo un estado gripal importante, eso fue hace ocho días, llegó al miércoles, jueves, no en buena condición, complicada: trabajó en la semana, pero quedó agotadísimo. Me pareció más adecuado prepararlo para el partido que viene y salió bien, por suerte. Estuvo de acuerdo. Estaba en condiciones muy básicas y me parecía peligroso".

La presencia de Federico Santander en el banco

Sobre Federico Santander que fue al banco, expresó: "Lo hablé con él y con el profe, tras hacer el balance de la semana, es un hombre, con experiencia, y faltando 10 minutos ante una circunstancia que no me hubiera gustado que pasara, era una alternativa. Ahora con una semana puede estar en un tiempo más cercano a los, 45, 60 minutos".

El jugador por el que Martín Lasarte reza todas las noches

Finalmente le preguntaron por la fortaleza del mediocampo que logró con Christian Oliva y Lucas Sanabria y sobre este último dijo: "Soy religioso, rezo un Padre Nuestro todos los días para que no se vaya, está en un ascenso tremendo, es un gran jugador para Nacional y para el fútbol uruguayo, ojalá que se pueda mantener".