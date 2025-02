"El nudo en la garganta es grande; le pedí a la comisión directiva que de la cara": la decisión que tomó Fénix con el fútbol femenino

La carta del técnico de Fénix Femenino

"Se hizo todo lo posible y hasta lo imposible para poder seguir con este proyecto del fútbol femenino. Movimos cielo y tierra pero lamentablemente no fue posible conseguir el apoyo económico necesario para poder continuar. De mi parte y con un río de lágrimas en los ojos les agradezco a todos/as el apoyo recibido durante estos 7 años que estuve a cargo de todo esto. Coseché amigos, enemigos, conocidos, etc, solo me queda que todo lo que hice por sus hijas fue por el bien y el crecimiento del fútbol femenino.