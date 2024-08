"El nuevo Valverde": Real Madrid sigue a Germán Barbas, juvenil de Peñarol y la selección de Uruguay sub 20 que brilló en de L'Alcudia

En España ya están al tanto del interés por “el nuevo Valverde”, según señala el Diario AS de Madrid en referencia al volante de los merengues.

¿Cómo es la situación de Barbas en Peñarol? El juvenil tiene contrato hasta 2026 y su cláusula es de 12 millones de euros por el 60% de la ficha.

20240524 Germán Barbas firmó su primer contrato con Peñarol el pasado 2 de mayo de 2024, con 16 años Germán Barbas firmó su primer contrato con Peñarol el pasado 2 de mayo de 2024, con 16 años

Debutó en Peñarol de la mano de Diego Aguirre

Barbas ya debutó en la Primera de Peñarol el pasado 24 de mayo contra Progreso, por el Torneo Apertura. El entrenador Diego Aguirre lo mandó a la cancha para jugar 11 minutos, junto con otro juvenil del club, Tomás Olase.

"Con el roce de Primera (en Peñarol) gané un poco de confianza, no siento diferencias físicas, tampoco técnicamente. Soy un jugador que me gusta demostrar y divertirme jugando", dijo el juvenil a 100% Deporte de Sport 890 luego del torneo de L’Alcudia.

Sobre ese torneo, agregó: “Sirve para pensar a lo que se viene, el Sudamericano de enero, son partidos internacionales que sirven para agarrar confianza”.

"Hubo mucha rotación por las cargas, con muchos partidos en pocos días. Fue duro el pasto sintético por el calor y los cayos en la planta de los pies, pero nos amoldamos muy bien", comentó. "Pude demostrar lo que es pisar la pelota, me gusta mucho ese juego".

20240524 Germán Barbas Germán Barbas ya debutó con la Primera de Peñarol FOTO: @OficialCAP

Lo comparan con Federico Valverde

Además, Barbas habló sobre su admiración por Federico Valverde, jugador al que mira mucho y con quien es comparado.

"Miro mucho a Fede por dónde salió, es uruguayo y lo que aspiro que es jugar en Europa, miro mucho a Federico Valverde”, dijo.

“No tuve la suerte de conocerlo. Desde chico, con 10 años, me decían Pajarito por él. En la interna de Peñarol no, pero gente conocida me dice así. En Peñarol me dicen 'Pendejo'", expresó.

Así lo ven Diego “Ruso” Pérez y Fabián Coito

El entrenador de la selección de Uruguaya sub 20, Fabián Coito, y su asistente técnico, Diego “Ruso” Pérez, hablaron de Barbas tras contar con él en L’Alcudia y en los entrenamientos de dicha categoría.

“Lo llevamos a L’Alcudia y fue como una prueba que resultó positiva en todo sentido”, dijo Coito al Polideportivo de Canal 12. “Hoy está jugando cerca del delantero centro pero es un volante parecido a Valverde. Tiene gol, recorrido, tiene el pase antes de que le llegue la pelota. Los vimos en un microciclo y lo llevamos al torneo y hacer un gol en una final contra Argentina no es para cualquiera”, dijo.

Por su parte, el Ruso Pérez señaló: “Me sorprendió”. “Yo había hablado con Gastón Ramírez, que me dijo que veía cosas en él. Fue una linda sorpresa, hizo un gran torneo y es el inicio de un jugador que tiene que mostrar ritmo y minutos para llegar de la mejor manera al Sudamericano”.