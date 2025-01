El plan que puso en marcha Nacional, con aportes de US$ 100.000, para blindar su caja para la temporada 2025

Un mes después de asumir funciones , eso ocurrió el 17 de diciembre, los tricolores pusieron en marcha el plan que tiene como objetivo conseguir 40 socios que aporten US$ 100.000 cada uno.

En caso de alcanzar esa meta, Nacional logrará un colchón de US$ 4.000.000 para funcionar este primer año.

De acuerdo al plan, ese dinero que los particulares volcarán al club será reintegrado en los próximos tres años y Nacional debe pagar un interés menor al de plaza . Desde el club explicaron que manejaron la opción de que fuera sin intereses, pero que no es posible poner en práctica ese mecanismo.

Este plan fue diseñado para el primer año de gestión, porque para 2026 y 2027 apuntan a concretar las transferencias de los futbolistas formados en juveniles, que se comienzan a consolidar y que forman parte del plan que Nacional puso en marcha en 2021, bajo la presidencia de José Decurnex, cuando Fernando Curutchet asumió como coordinador de juveniles.

En aquel momento, una de las primeras medidas que adoptó el nuevo presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue descartar a uno de los formadores de talentos más importantes del fútbol uruguayo, para "poner el ADN de Peñarol" en sus categorías de formación, y los tricolores captaron a Curutchet para desarrollar un plan que apuntaba a 2024, que ya empezó a dar sus frutos en Los Céspedes y que el propio entrenador explicó a Referí en una entrevista realizada en 2021.

El ingreso extra de US$ 4.000.000 al que podrá acceder la nueva directiva en su primera año, le permitirán a Nacional funcionar sin asfixia económica, y con una caja con la que ya comenzaron a reforzar el plantel y que suma los ingresos que esta semana aseguraron por la transferencia de Lucas Sanabria a Los Ángeles Galaxy de los MLS.

Nacional recibirá este año US$ 5.000.000 por el 80% de la ficha del volante oriundo de Florida, que debutó en enero de 2024 en los tricolores, asumió un rol protagónico en el equipo de Álvaro Recoba y luego en el que orientó Martín Lasarte, fue figura, el segundo jugador más votado como Revelación del Campeonato Uruguayo en la encuesta Fútbolx100 que organiza Referí.

Además, los tricolores podrán escalar la transferencia de Sanabria US$ 2 millones más por bonos que fueron pactados en el acuerdo.

Si Sanabria se consolida en su nuevo equipo de la MLS y cumple los objetivos de partidos, Nacional podrá alcanzar US$ 7 millones por el pase del jugador.

Además, los tricolores sumaron en estos primeros días del año la venta de Leandro Lozano al fútbol argentino por US$ 1.000.000 (a Nacional le quedaron US$ 350.000 porque tenía el 50% de la ficha, la otra mitad pertenecía a Boston River).

Boleto Libertadores: la otra opción que tienen los hinchas para colaborar con Nacional

El vicepresidente Perchman presentó esta semana Boleto Libertadores, un plan de mecenazgo que abarca a todos los sectores de hinchas de Nacional, que no tienen por qué ser socios y pueden colaborar con el club aportando desde $ 100 hasta $ 5.000.

Esta propuesta tiene como objetivo generar nuevos recursos para el club, algo similar o lo que los tricolores ya venían haciendo para el básquetbol, otros deportes y las divisiones juveniles de fútbol, en donde los socios tenían la posibilidad de aportar dinero, o también, algo parecido a lo que Peñarol presentó a sus hinchas luego de anunciar la compra de la ficha de Leonardo Fernández.

Nacional busca llegar al bolsillo de sus hinchas y lograr una nueva vía para ingresar recursos para financiar el equipo que los tricolores conformaron para jugar la Copa Libertadores.

Actualmente el plan de colaboración está diseñado, y así fue presentado en la web del club, exclusivamente para socios, pero desde Nacional informaron a Referí que en las próximas días será habilitado para los hinchas en general y que cualquiera podrá volcar su aporte.

Así fue presentado este plan de mecenazgo por Perchman:

— Nacional (@Nacional) January 22, 2025

¿Nacional incrementa su presupuesto para la temporada 2025?

Ocho contrataciones hasta el momento, que pueden ser hasta 11 si concretan las llegadas de Luciano Boggio, Felipe Carballo y un extremo izquierdo extranjero; la decisión de liberar el tope salarial que la directiva anterior había establecido en US$ 30.000 y la decisión de los nuevos dirigentes de pagar salarios superiores para conseguir futbolistas de otro nivel deportivo (Rómulo Otero y Eduardo Vargas tendrán contratos de casi US$ 1.000.000 al año, US$ 75.000 por mes), así como la decisión de comprar porcentajes en las fichas de los jugadores que llegan, plantearon el interrogante de si Nacional incrementó su presupuesto para la temporada 2025.

Según pudo conocer Referí, cuando aún no está cerrado el mercado de pases, el incremento que tendrá el presupuesto del plantel principal de Nacional en 2025 no superará el 10%.

¿Cómo es posible que con las llegadas del venezolano Rómulo Otero, el chileno Eduardo Vargas, el colombiano Javier Millán y a los uruguayos Diego Romero, Emiliano Ancheta, Yonatan Rodríguez, Franco Catarozzi y Lucas Villalba, Nacional no aumente excesivamente su presupuesto? La nueva gestión deportiva que dirige Perchman se desprendió de 24 futbolistas, que hasta diciembre del año pasado tuvieron contrato con Nacional.

Esos 24 futbolistas que ya no están en el club y tenía contratos profesionales o de juveniles remunerados integraban el plantel principal y los de Tercera y Cuarta.