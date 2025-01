Lucas Sanabria se irá a Los Ángeles Galaxy de la MLS: por cuánto se cerrará el pase del futbolista de Nacional

Por su parte, la ficha de Boggio pertenece a Lanús, que aspira a una cifra superior a US$ 2 millones para desprenderse del jugador.

Cuánto aspiraba cobrar Nacional por Sanabria y por cuánto lo terminarán negociando a la MLS

Sanabria es generación 2003, oriundo de Florida y hermano de Juan Manuel Sanabria, campeón de la Copa Libertadores sub 20 con Nacional en 2018,.

Fue ascendido por Álvaro Recoba y tras jugar cuatro amistosos de pretemporada a comienzos de 2024 debutó el 6 de febrero de ese año contra Liverpool, por la Copa AUF Uruguay correspondiente a la temporada 2023.

A nivel oficial jugó 30 partidos por el Campeonato Uruguayo, 11 por Copa Libertadores y 5 por Copa AUF Uruguay.

Anotó 5 goles y dio 4 asistencias.

Nacional pretendía negociar el 80% de la ficha del volante en US$ 7 millones.

Finalmente la operación se hará en torno a US$ 5 millones, luego que Nacional pidió US$ 5,5 millones y Los Ángeles Galaxy ofreció US$ 4,5 millones, de acuerdo a la información que brindó Perchman este viernes.