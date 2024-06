José Decurnex reveló datos de la economía de Nacional, tras la asamblea que decidió no renovar contrato AUF-Tenfield

El vicepresidente tricolor, José Decournex, reveló detalles de la repercusión económica que tiene en el club esta decisión: "Es un tema complejo, el mundo del fútbol trabaja muchas veces con flujo de caja negativo, falta dinero para cubrir el presupuesto. Estas decisiones han tenido una asistencia de AUF y Conmebol, pero fui muy claro con el socio, que desde 2023 a 2025 lo que falta de dinero para operar está el entorno de los US$ 8 millones, específicamente en Nacional. Eso genera premuras, el tener que apretarte en otras cosas y ser creativo para buscar alternativas. Muchas veces el socio no conoce el detalle de la administración de un club tan complejo como el Club Nacional de Football, que factura US$ 25 millones y tiene un presupuesto de US$ 17, US$ 18 millones, que es una de las empresas más grandes de Uruguay y por tanto no es tan fácil dirigirla desde afuera", dijo en Sport 890.