Juan Pedro Damiani habló de la no renovación de Washington Aguerre, de su posible regreso a la AUF y comparó a Flavio Perchman con un actor de Hollywood

Cabe recordar que Peñarol no tiene a un integrante en el mismo desde hace más de un año, cuando dejó su puesto Gastón Tealdi.

A su vez, fue consultado acerca de las dos derrotas clásicas de Peñarol en solo seis días, que estiró la racha tricolor a ocho sin perder.

"La distancia te deja ver las cosas con mejor perspectiva. El fútbol es lindo porque es lúdico. En una semana Flavio Perchman pasó a ser Brad Pitt, bajó 30 kilos y es rubio de ojos celestes y no es tan así. Ni una cosa ni la otra"., sentenció.

También habló de Diego Aguirre sobre sus declaraciones tras una nueva derrota clásica: "Después del partido vi declarar a Diego Aguirre y dio una muestra de templanza y tranquilidad. Siempre es difícil declarar bien después que perdés, pero Diego declara bien cuando gana y cuando pierde. No hay que quemar la pradera".

Damiani fue consultado asimismo sobre el tema de la no renovación del contrato del arquero Washington Aguerre, campeón uruguayo con los aurinegros el año pasado.

20261006 Washington Aguerre, Clásico. Torneo Clausura 2024. Foto: Inés Guimaraens Washington Aguerre Foto: Inés Guimaraens

"No me gusta criticar y más a Peñarol, pero si comprás un auto de alta gama hago el esfuerzo y le pongo las mejores cubiertas".

Damiani también habló sobre la posibilidad de volver al Comité Ejecutivo de la AUF. "Soy un hombre de fútbol. Nadie me ofreció ningún cargo, pero llegado el caso es una decisión que tiene que marcar la institución porque soy hombre de Peñarol".

Y agregó: "Si en Peñarol me dicen ‘¿te animás a arreglar este lío que tenemos con la Conmebol y con la AUF y toda la cuestión?’ Y si la idea es cambiar las cosas desde adentro y no desde afuera, lo pensaría. Estoy para construir. Ya pasé la adolescencia guerrillera de cambiar el mundo. Peñarol es demasiado importante y tiene que estar dentro de un sistema. No puedo ser tan lírico de cambiar el mundo en una mesa de café".