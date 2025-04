La dura autocrítica de David Terans en Peñarol: el partido en el que fue "un desastre", su relación con Diego Aguirre y las ganas de jugar con Leo Fernández

"Con Diego siempre hablé desde que llegué y le dije que quería jugar, porque no es lo mismo entrenar que jugar y no es fácil tomar competencia", dijo Terans en El Espectador Deportes.

"Contra Cerro Largo fui un desastre, quería hacer todo y terminé no haciendo nada. Toqué 20 pelotas y perdí las 20, fue uno de los peores de mi carrera y sabía que después el partido de Copa (ante Vélez Sarsfield) iba a ser muy difícil que jugara. Me tocó estar un par de partidos afuera que no me los esperaba, pero también entiendo que es parte de esto", agregó.

Según Terans, "por suerte con Miramar Misiones pude entrar y andar bien. Con Diego (Aguirre) hablé antes de volver, sabía que estaba Leo (Fernández), quien juega en la posición en la que me siento mejor, pero le dije que podía hacer el sacrificio de jugar afuera y así sucedió en algunos partidos. Cuando no se dan los resultados, es todo más difícil. Diego tomó la decisión de que juegue uno y no el otro, a veces nos pone a los dos. Pero bueno, es trabajo y creo que a la larga vamos a terminar jugando los dos".

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/David Terans Foto: Leonardo Carreño

El futbolista de Peñarol admitió que "hace un tiempo que trabajo con la psicóloga, la madre de Diego Rossi y me ayuda mucho. La gente tiene que entender que los jugadores no somos máquinas. Lo vemos a diario. Sé la exigencia de la gente, Peñarol es así, estás expuesto en todo momento. Yo trabajo para las oportunidades y para rendir. Sé que cuando Peñarol me fue a buscar la expectativa era alta y voy a tomar esa responsabilidad; vine para ser campeón y espero cumplir".

Y añadió: "Sé que desde que llegué no he podido rendir, soy muy autocrítico".

El deseo de jugar junto con Leonardo Fernández sigue intacto

David Terans habló de esa posibilidad de jugar junto a Leonardo Fernández y la importancia de este futbolista en el andamiaje del equipo.

"El deseo de jugar juntos es de parte de los dos, pero hoy el fútbol es muy táctico y no hemos tenido tiempo de trabajar por la seguidilla de partidos o porque los resultados no se nos daban, por más experiencia que los dos tenemos. El deseo es de los dos. Para defender, tenemos que defender todos y eso lo tengo claro. Yo tengo paciencia, estoy entrenando bien, me siento muy bien físicamente y esperando la chance de poder jugar y no salir más del equipo", sostuvo el futbolista.

Consultado acerca de que Leonardo Fernández lo buscó mucho en el último partido ante Miramar Misiones y que hasta le dejó la chance para que pateara un tiro libre, Terans dijo que "no es solo Leo, más que nada es todo el equipo (el que le da confianza). Ellos saben de mi potencial, me dan la confianza y yo me siento bien, como me pasó contra Miramar. Se pudo ver un poco de lo que todos esperamos. Trabajo día a día para poder ayudar al equipo. Cuando llegué a Peñarol, mi deseo era poder jugar con Leo. En mi anterior pasaje, me fui antes y no pude ser campeón y espero que este año lo pueda cumplir. A medida que pasan los partidos, nos vamos sintiendo mejor".

20250120 David Terans en el calentamiento previo de Peñarol antes del clásico ante Nacional David Terans en el calentamiento previo de Peñarol antes del clásico ante Nacional FOTO: I. Guimaraens

Y prosiguió: "Hacía mucho que no veía a un jugador marcar tanto la diferencia como lo hizo Leo el año pasado, y hoy Peñarol depende mucho de Leo. No creo que le haya costado tanto este año como piensan algunos. Te genera tres o cuatro situaciones de gol, pero después, si nosotros no la mandamos guardar, su trabajo se ve un poco opacado. Pero es un jugador que hace muchísimo la diferencia".

"Soy un jugador que cuando no juego me enojo, pero me enojo de momento, no es que al otro día voy de mala gana a entrenar. Tengo la adrenalina de querer entrar. Después no entro y me voy recaliente. Me fui caliente contra Nacional, Plaza, contra Juventud que salí en el entretiempo, contra Cerro Largo, ese partido que dije que fue el peor de mi carrera. Si todavía no ganamos, peor, uno se va recaliente. A veces salgo enojado y no por el cambio, si no por mí, porque sé que no me salieron las cosas", finalizó.