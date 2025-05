La memorable charla de José Mujica y Diego Maradona, "llenos de bronca" por la sanción a "Luisito Suárez" en el Mundial de Brasil 2014; mirá el video

“Bien, bien querido. Aguantando acá... Estamos cerquita del aeropuerto... Esperando a Suárez que vuelva a la patria y darle un abrazo. Hay una multitud de gente pasando frío y llenos de bronca. Y bueno, lo que pasa es que somos chiquitos. Los derechos de televisión nuestros valen poco, qué querés. Pero nosotros sentimos que hay como una agresión a los pibes del pobrerío, ¿viste? Porque a este botija no le perdonan que no fue a la universidad, no está formado, está formado en el campito y lleva naturalmente la rebeldía y los dolores de los que vienen de abajo y entonces no entienden nada, no perdonan”, respondió Mujica.

Luego, el diálogo fue el siguiente:

DM: “No, no perdonan, presidente, porque no les conviene, están haciendo las cosas muy mal en la FIFA y lamentablemente, presidente, dejan a un muchacho como Luisito Suárez que hizo una recuperación increíble para estar en este mundial. No tuvieron en cuenta nada en absoluto y eso es lo que nos da mucha bronca, lo hablábamos con (Diego) Lugano, con Víctor Hugo, lo hablábamos con muchos jugadores, que la sensibilidad de la que usted habla, ellos no la tienen y no son no son para nada justo porque hubieron en este mundial jugada mucho más mucho más fuerte que la de Luisito Suárez y Chiellini”.

0001645222.webp Suárez y Chiellini en lo que determinó la expulsión del uruguayo del Mundial Brasil 2014

JM: “Sí, sí eso no hay duda. Hemos visto todos los partidos y hay una vara distinta. Y eso es lo que más indigna y lo que más duele”.

DM: “Sí, sí, totalmente de acuerdo, presidente. Yo creo que acá se juntaron un montón de cosas, pero el pibe en general, la verdad que no tiene la culpa de la reacción. Es el partido y basta. Y después no empecemos a buscar cosas, porque si empezamos a buscar cosas partido por partido yo creo que terminamos jugando 5 contra 5, presidente.

JM: “Sí, pero yo sé, hermano. Soy viejo. Soy viejo. Yo me acuerdo de la época de los alfileres, o cuando se tiraba tierra en los ojos cuando los corners. Y todo eso. Dios me libre. Y los tanos son campeones en hacer calentar a la gente, son unos cracks. Y este loco entró por el aro. Y dale, dale, dale toda la tarde y bueno, ya. Y eso, gente veterana tenía que darse cuenta. Pero se pasaron de la raya, quieren como escarmentarlo. Porque somos uruguayos y somos chiquitos, ¿viste? Esto se sale barato. Sale barato en guita. Sí, sabe lo que pasa... Y para mejor cometemos el error. Fijate que tiramos para afuera a Italia, tiramos para afuera a Inglaterra. ¡Oh! tiramos para afuera a Italia, tiramos para afuera a Inglaterra. ¡Cuánta guita se perdió hoy! ¡Cuánta guita perdieron!”.

DM: “¡Cuánta guita perdió la FIFA, presidente! ¡Cuánto, cuánto vuelto se perdieron los de la FIFA, presidente!”.

0002235430.webp Luis Suárez y Giorgio Chiellini

Víctor Hugo Morales intercedió para comentar las imágenes que estaban viendo por pantalla. “Quiero decirle al presidente oriental que mientras charlamos con él, que se ve a pequeña distancia del aeropuerto para ir en el momento justo que llega Suárez, mostrando imágenes en vivo, en directo desde Montevideo, estos es Carrasco, en este momento con la gente envuelta en banderas, esperando a Suárez, como el presidente, para darle aunque sea un abrazo y ver si se puede disminuir un poco la tristeza en medio del frío que hay hoy se ve en Montevideo, la calidez del abrazo nada menos del presidente para Luis Suárez”.

DM: “Es todo un placer presidente desde mi lugar como futbolista que usted se preocupe para ir a recibir a Luis Suárez”.

JM: “Diego, te cuento, mirá qué día. Hoy de mañana fui a la cárcel a ver un taller donde están trabajando en fondo del tarro, laburando, ¿viste? Gente tratando de recuperarla, que viene del barro y eso, y bueno, estuve charlando con ellos, ¿no? Y ahora, de noche me como ese postre. Te das cuenta las vueltas que tiene la vida”.

DM “¡Qué bárbaro!”.

JM: “Lo que pasa que los jugadores geniales frecuentemente nacen ahí, en las entrañas del pobrerío en la lucha, en el campito”.

DM: “Sí señor, el potrero”.

JM: “Ni saben ellos lo que llevan en la alegría que nos dan. Y entonces, estos botijas que tienen la inteligencia en los tobillos no los entienden. No los quieren entender porque, bueno, nacieron en otra sociedad, tienen otro recursos. Pero seamos fieles y hasta el final con los nuestros”.

DM: “Por supuesto, Presidente”.

JM: “Porque esas son las mayorías de este mundo. La mayoría de este mundo son los aplastados, son los pisoteados, los despreciados, los olvidados, los que no tienen voces. Y cuando alguno asoma la cabeza porque tiene esta genialidad que se filtra, molesta, molesta, molesta. Y mucho más si sigue siendo retrobado”.

“Es verdad”, dijo Maradona, entre risas, a lo que Morales señaló: “Que se lo digan a usted”, en referencia al argentino y sus enfrentamientos que tuvo con la FIFA por situaciones similares a la que describió Mujica.

“Presidente José Mujica Pepe, querido, muchas por este ratito para el programa de Diego de Zurda que estamos haciendo”, agregó el conductor.

La nota cerró con saludos y con una promesa de Maradona a Mujica: “Un gran abrazo presidente y lo voy a ir a ver apenas termina el mundial”.