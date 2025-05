Pablo Bentancur vs Peñarol: mirá el fallo del TAS por el reclamo del empresario a los aurinegros por pases de Nahitan Nandez y Brian Rodríguez

“Las demás pretensiones de las Partes se desestiman”, indicó el fallo.

Según trascendió este miércoles, los reclamos de Bentancur a Peñarol eran por un monto en el entorno de US$ 500.000.

Gq6lr8uWIAAWaPR.jpeg

Lo que había dicho Pablo Bentancur sobre el reclamo a Peñarol

El empresario Pablo Bentancur dijo a fines de diciembre pasado que tenía preparada una demanda penal contra Peñarol pero esperaba que el presidente Ignacio Ruglio resolviera sus reclamos "amigablemente" para no tener que acudir a la Justicia.

Según expresó el empresario, el conflicto se generó con las ventas al exterior de Nahitan Nández y Brian Rodríguez.

"Ruglio me tiene que dar una respuesta de un juicio que tengo con Peñarol en el TAS. Quedó de contestarme en estos días, pero me imagino que por las fiestas anda complicado", declaró Bentancur a Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

"Cuando digo que tengo buena relación con (Eduardo) Ache es porque hay una relación de respeto, porque nos conocemos hace 30 años y nos hemos respetado. Como con Alex Saúl. Ahora, no piensen que yo voy a ser amigo de los directivos y que los voy a llevar a mi casa. Es respeto. Siento que tengo que defender a mis jugadores y para defenderlos me tengo que hacer respetar. Cholulismo conmigo no va. Con Ruglio está todo bien. Si veo que va a hacer algo que perjudique a un jugador mío, lo voy a atacar. En este momento no está sucediendo nada de eso. Es un juicio en el que está intentando resolver las cosas amigablemente y lo veo bien. Tengo dos, tres jugadores importantes, porque mi manera de trabajar no es agarrar 40 jugadores. En Peñarol tengo dos, tres juveniles, porque si no, no los podés seguir", declaró Bentancur.

El empresario dijo haber dejado atrás su confrontación con el vicepresidente Eduardo Zaidensztat quien llegó a acusar a Bentancur de "extorsionar" a Peñarol. "Más duro que Zaideneztat cuando estuvo en (Dirección General) Impositiva no puede haber. Él sabe cómo es esto. Quedó ahí, no es nada personal", expresó Bentancur.

"El juicio es de cuando vendí a Brian Rodríguez a la MLS y a Nández a Boca, son temas que vienen de hace tiempo. Es raro porque han cambiado muchos directivos y el abogado de Peñarol sigue siendo el mismo, Camilo Castro. Estoy frenando una denuncia penal. Que salga él a responderme. Tengo papeles, documentos. Vamos a dejarla ahí. Por algo Ruglio, que es inteligente y ha aprendido a pasos agigantados, quiere solucionarlo amigablemente para no exponer y proteger a la interna de Peñarol, para que no sea un escándalo", afirmó.

Bentancur no quiso decir puntualmente qué es lo que reclama.

La venta de Nahitan Nández a Boca Juniors

Nahitan Nandez a puro festejo en Peñarol; una postal que ya no se repetirá. L. Carreño

Peñarol transfirió a Nahitan Nández en agosto de 2017 a Boca Juniors bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani que informó que el negocio se cerró en US$ 4 millones.

0015592291.webp Nahitan Nandez a puro festejo en Peñarol; una postal que ya no se repetirá. L. Carreño

Sin embargo, Peñarol vendió el 59,5% de la ficha del volante a cambio de US$ 2.950.000.

Ituzaingó de Maldonado era entonces el dueño del 15% de la ficha.

Cuando el jugador fue colocado en las formativas de Peñarol, Bentancur se quedó con el 25,5% de la ficha.

Peñarol ya sufrió un reclamo por Nández y en noviembre de 2022 fue condenado por el TAS a pagarle a Ituzaingó € 348 mil.

La venta de Brian Rodríguez a Los Angeles FC

En agosto de 2019, Peñarol volvió a transferir al exterior a un jugador en el que Bentancur tenía un porcentaje, pero en este caso, trabajó como intermediario en la venta otro empresario, Edgardo Lasalvia con Gerardo Rabajda.

20180523-Boston-River-cp.webp Brian Rodríguez en Peñarol Carlos Pazos

El monto total de esa transferencia fue de US$ 8 millones pero a Peñarol le quedaron US$ 5,2 millones.

En ese caso, Bentancur también se quedó con el 20% de la ficha del extremo cuando este llegó a las formativas aurinegras desde Tranqueras.

La visita de Ruglio a Bentancur en Suiza en febrero en la que no llegaron a un acuerdo

A fines de febrero de este año, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, visitó en Suiza al representante Pablo Bentancur.

Ruglio publicó en un estado de WhatsApp una foto con la camiseta número 78 de Bellinzona, club propiedad de Bentancur que milita en la Challenge League de Suiza, el ascenso del fútbol helvético.

"Gracias Pablo por la invitación a visitar a tu equipo en Suiza. Seguiremos con nuestras diferencias y líos propios del fútbol, pero estos encuentros ayudan a reducir los desencuentros. Ojalá en julio podamos cerrar ese jugador sin pelear tanto. Gracias por todas las atenciones recibidas", escribió Ruglio.

Las diferencias que mencionó fueron las que el representante llevó al TAS y el jugador que el presidente carbonero quiere cerrar en julio es Rodrigo Aguirre, delantero de América de México, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y ex Nacional.