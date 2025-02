Ignacio Ruglio y Pablo Bentancur se reunieron en Suiza para traer a Rodrigo Aguirre a Peñarol: el futbolista ya dio su respuesta

El último partido que jugó el equipo fue el sábado, contra Etoile Carouge en el estadio Comunale de Bellinzona. Salieron 0-0 y el ex Peñarol Nicolás Rossi jugó su primer partido de titular. También salió de arranque el ex Danubio Thomás Chacón, mientras que el ex Nacional Sebastián Gorga fue al banco de suplentes. No fue de la partida Cristian Souza.