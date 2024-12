"La pelota se manchó": Marcelo Tulbovitz defendió a Martín Lasarte, dijo que "no se merecía el manoseo" y destacó a Diego Polenta como un "compañerazo"

“Estamos seguros de las convicciones y estamos seguros de hechos objetivos y hechos subjetivos que pasan. Estamos seguros de que Martín Lasarte jamás se merecía este trato, y hablo en lo personal de Martín, en tanto representa al jefe del cuerpo técnico, un campeón de América y del Mundo como jugador, un tricampeón uruguayo como técnico, creo que no se merecía este manoseo permanente . Creo no, no se lo merece”, indicó.

“Y entonces me viene a la cabeza, todos somos futboleros, todos de alguna manera en algún punto fuimos idolatrados por la magia de Maradona, y su famosa frase (‘la pelota no se mancha’), la pelota en este caso se manchó , la pelota se manchó, se manchó nuestro fútbol y se manchó en Nacional. Y eso, cuando te hablo de convicciones, es la seguridad de lo que estoy diciendo. Creo que hay situaciones objetivas: no ganaste, perdiste, perfecto. No llegaste a la final de Clausura, de haber perdido la Copa Uruguay, también eso es un hecho objetivo, ¿ok? Ahora, hay hechos objetivos también que son incontrastables. El puntaje que hicimos en el Clausura es de campeón, no se logró porque, mi respeto a Peñarol, hizo un campañón y también en la Tabla Anual. Y leyendo un poco lo que decía Esteban (Conde) ayer, el tema del goleo, o sea, esos son hechos objetivos”, explicó.

Tulbovitz también mencionó los hechos subjetivos. “Vos me podés decir, para el hincha de Nacional no alcanza con eso y hay que salir campeón, listo, te la llevo. Ahora, para los dirigentes, lo mismo”.

“Entonces, no digamos que apostamos un proyecto, apostamos un proceso, apostamos a un grupo de gente identificada con el club que se vino hace cuatro meses y medio, cinco, pensando en armar las bases, tratar de pelear todo y hacer un toda una temporada entera, haciendo nosotros la pretemporada del primer día, los técnicos eligiendo a los jugadores, proyectándonos a Copa, Apertura, Intermedio y Clausura. Entonces, no digamos después, no hablo por uno en especial, hablo en general, ‘bancar el proyecto, ahora sí hay que bancar los proyectos largos’. Mentira, mentira porque a la a la primera del cambio creo que importó poco el nombre de quien comanda este grupo técnico, importó poco los grandes jugadores, de cinco integrantes de cuerpo técnico, tres habían sido jugadores de la casa, todos ganadores, todos capitanes”, señaló.

presentación lasarte @DarioAlberti.jfif Primera conferencia de prensa de Martín Lasarte como entrenador de Nacional, acompañado del presidente Alejandro Balbi, y de sus colaboradores Néstor Conde, Marcelo Tulbovitz, Mauricio Victorino y Sebastián Flores

La campaña electoral "atravesó" al equipo

Para el PF tricolor la campaña electoral “atravesó” el plano deportivo y la actividad del equipo. “Cuando yo hablo de que la pelota se manchó, digo que hay situaciones que afectaron a terceros por medio de esta campaña electoral, que yo no me meto porque no tomo no tomo arte ni parte”.

“Lo que sí digo que cosas que pasaron en la campaña electoral afectaron a terceros, cuando habló de terceros, hablo jugadores, hablo de cuerpo técnico, hablo de familiares de jugadores”, sostuvo.

“A mí lo que me importa era desarrollar mi trabajo y que la campaña electoral no afectara el desenvolvimiento de los jugadores, cosa que pasó. No voy a poner media excusa por eso, pero sí pasó, se atravesó la campaña en el medio de una definición de un campeonato, que antes decían que no valía nada y ahora como perdimos valió un montón”, dijo, en referencia a la Copa AUF Uruguay.

“Entonces es parte de la situación, por algo fueron casi 28 mil personas al Estadio y nosotros queríamos regalarle a la gente y a nosotros ese título. Más allá de situaciones concretas de que parecería ser que los dirigentes se olvidan que todavía tenemos contratos hasta fin de año, que hay un técnico con nombre internacional y respetado en muchas partes como Martín, bueno, siguieron para adelante y nosotros, por eso digo, firmeza en la convicción de que cuando haces las cosas bien, hacés bien, que podés ganar o perder en el fútbol. Ganar o perder puede pasar, pero entiendo que siempre es más sano y más saludable ir por el camino correcto”, agregó Tulbovitz .

Consultado por si consideraba que aún tenían posibilidades de seguir en Nacional, respondió: “Ahí está lo subjetivo. Subjetivamente, creo que no. Objetivamente, dos de tres hablan de otro técnico, y el tercero se llamó a silencio, que se valora, obviamente, subjetivamente no”.

Polenta, capitán y “compañerazo”

Tulbovitz también recordó cuando dijo que jugar ante Liverpool, el primer partido luego de la muerte de Juan Izquierdo, y ganarlo, “fue un milagro”.

Al respecto, el preparador físico también destacó el rol de Diego Polenta como capitán y todo lo que vivió tras la muerte de su compañero.

“Tenemos un capitán con todas las letras”, señaló. “Nacional tiene un capitán con todas las letras, que se hace cargo de todo, que a veces por hacerse cargo de todo, se termina haciendo daño a él. Y Diego Polenta es un compañerazo y es un capitán de verdad, mucho más allá de los 90 minutos y del sorteo de la cancha. Lo quiero dejar claro para que no haya ninguna lectura que quede ahí. Y se merece todo lo mejor”.