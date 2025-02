Otra polémica en el fútbol femenino español: jugadora de Barcelona tocó la parte íntima de una rival

“ En el momento no pudo reaccionar a causa del impacto ; posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad […] Condenamos cualquier acto que atente contra la integridad de las futbolistas”.

Después del comunicado del Espanyol, Barcelona publicó otro con palabras de su jugadora.

“En ningún momento vulneré la intimidad de mi compañera de profesión. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: “Qué te pasa”. NO hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello […] En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar las partes íntimas de ninguna de mis compañeras”.

La jugada recordó cuando el español Michel tocó al Pibe Valderrama, en la temporada 1991/1992 de la liga española.